Edmundo González se pronuncia tras su llegada a España: "Lo he hecho para que cambien las cosas"

Anadolu via Getty Images

El líder opositor venezolano Edmundo González ya está en España y, desde aquí, ha explicado los motivos de su exilio 24 horas después de su llegada. Se trata, ha contado, de una decisión tomada "pensando en Venezuela" y "para que cambien las cosas" lejos del actual "conflicto de dolor y sufrimiento"..

En una carta hecha pública en su perfil de X, el líder opositor, perseguido por el Gobierno de Nicolás Maduro desde las elecciones del 28 de julio, muestra su "profundo"

agradecimiento al Gobierno de España por la acogida.

"He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela", apunta.

Este último mes, González ha estado en paradero desconocido tras reivindicar su victoria y entre denuncias de fraude por los resultados autoadjudicados por el oficialismo de Maduro, que se ha adjudicado la victoria sin ofrecer las actas que la comunidad internacional reclama. Únicamente le han concedido oficialidad el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos organismos ligados al actual poder venezolano.

Finalmente se supo que el político opositor estuvo en la Embajada de Países Bajos para blindarse de las órdenes de detención en su contra, antes de concretarse su venida a España

He tomado esta decisión pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento

González asegura haber tomado su decisión "pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento". "Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia".

"Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", insiste, tras semanass de persecución por parte de la Justicia venezola por sus denuncias de fraude en la victoria que el oficialismo adjudica a Maduro sin haber mostrado las actas oficialmente reconocidas.

En su escrito, el representante de la alternativa al régimen de Maduro en las últimas elecciones muestra su apoyo total a la líder inhabilitada de la oposición, María Corina Machado, "quien lideró este proceso electoral" y hace lo propio con la formación Plataforma Unitaria.

El veterano político, de 75 años, llegó este domingo a Madrid a bordo de un avión del Ejército español en un vuelo desde Venezuela. González ha recordado haber defendido siempre "los valores democráticos de paz y libertad", bajo un compromiso que no parte de una "ambición personal", entendiendo su exilio como "un gesto que tiende la mano a todos" por lo que espera que "como tal sea correspondido".

"Sólo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Sólo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido", ha asegurado González, que ha dicho ser "incompatible con el resentimiento".

Así, considera como su "gran prioridad y una exigencia irrenunciable" la libertad de los presos políticos.