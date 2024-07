La comunidad internacional condena enérgicamente el ataque contra Trump: "Una tragedia para nuestras democracias"

El mundo de la política ha reaccionado de forma unánime y ha condenado de forma enérgica el ataque que ha sufrido este sábado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania.

Uno de los más contundentes ha sido su rival en las próximas elecciones de noviembre, el líder del país norteamericano, Joe Biden. Además de un tuit repudiando lo ocurrido, ha hablado por teléfono con Trump y ha protagonizado una conferencia.

"No hay lugar en América para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos consentir esto", ha explicado en una declaración emitida por la Casa Blanca.

"La idea de que haya violencia política o violencia en Estados Unidos como esta es simplemente inaudita, es inapropiada. Todo el mundo debe condenarlo. Todo el mundo", ha reiterado el presidente de Estados Unidos.

Unas palabras similares a las que ha expresado el expresidente de EEUU, Barack Obama. "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia", ha expuesto.

"Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación", ha razonado.

Pero el ataque contra Donald Trump ha traspasado fronteras. Muchos dirigentes internacionales han reaccionado con diferentes comunicados compartidos en redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que ha condenado lo sucedido con el expresidente norteamericano. "Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania", ha señalado.

"La violencia y el odio no tienen cabida en una democracia. Mis mejores deseos para una pronta recuperación al expresidente Trump y al resto de heridos y mi más sincero pésame a los familiares de la persona fallecida", ha indicado.

Los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, Charles Michel, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, también han condenado el atentado contra el expresidente Donald Trump y subrayaron que la violencia política "no tiene cabida" y es "absolutamente inaceptable" en una democracia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha reaccionado, asegurando que sus pensamientos están con Donald Trump y ha señalado que el tiroteo es "una tragedia para nuestras democracias".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho sentirse "conmocionado por el aparente ataque al presidente Trump" y ha asegurado que "rezará por su seguridad y por su pronta reposición"; al igual que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha aseverado que sus "pensamientos y oraciones están con el presidente Donald Trump en estas horas oscuras".

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, ha trasladado a través de la misma plataforma "todo (su) apoyo y solidaridad" al candidato, "víctima de un cobarde intento de asesinato que ha puesto en riesgo su vida y la de cientos de personas", abogando por unas elecciones "justas, pacíficas y democráticas".