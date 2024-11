El fantasma del sabotaje ruso sobrevuela en el último accidente trágico de un avión DHL

Un avión de carga operado por un contratista de la compañía DHL se ha estrellado este lunes en la capital de Lituania, Vilna, matando a una persona que viajaba en él e hiriendo a otras dos, que han sido trasladadas al hospital, han informado autoridades locales.

Posteriormente, el jefe de comunicación de la Policía lituana, Ramūnas Matonis, informó a EFE de que el fallecido es el piloto de la aeronave, de nacionalidad española, al igual que un miembro de la tripulación que resultó herido y fue hospitalizado.

Matonis dijo que un ciudadano alemán y otro lituano también resultaron heridos y fueron hospitalizados después de que el Boeing 737 se estrellara en una zona residencial cercana al aeropuerto de Vilna.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 5.30 horas (hora local), cuando el avión que volaba desde la ciudad alemana de Leipzig ha impactado en una vivienda de la capital lituana. Según la cadena estatal lituana RTL, el edificio se ha incendidado a causa del impacto pero no ha causado ninguna víctima. "Todos los (doce) residentes de la casa están a salvo y han sido evacuados", ha informado el alcalde de Vilna, Valdas Benkunskas.

El regidor ha señalado que el avión no llegó a la casa "por casualidad" y se estrelló en el patio, si bien aún se desconocen las causas del accidente, que se está investigando. El aeropuerto de Vilna sigue funcionando como de costumbre, pese a que algún vuelo ha sufrido retrasos.

El jefe del Departamento de Seguridad del Estado (VSD), Darius Jauniškis, ha pedido este lunes que no se apresuraran a sacar conclusiones. "Mientras se sepa lo que se sabe, no hay muchos detalles. Como saben, se ha iniciado una investigación previa, varios servicios están realizando sus actuaciones. La investigación probablemente será larga, porque ciertamente hay mucho trabajo".

"Hasta ahora, hasta donde se sabe, probablemente sea demasiado pronto para hacer conexiones o hacer atribuciones. Realmente no teníamos ninguna información previa al respecto. Todas las circunstancias y detalles quedarán claros en el proceso. Y creo que todas las preguntas que sean posibles en el futuro tendrán respuesta", afirmó. Y aseguró que también están trabajando con socios extranjeros.

Además, señaló que "no se puede descartar el caso de terrorismo", según publica el diario Delfi. "Por supuesto, el VSD, junto con el Departamento de Servicios Operativos, ha advertido que esas cosas son posibles en el futuro. Vemos que Rusia se vuelve más agresiva. Y, como saben, los socios extranjeros han salido al aire, hablando de los peligros de, digamos, casos de sabotaje, de cierta amenaza de terrorismo. Tampoco podemos descartar esta versión. Pero por ahora no hay atribuciones, realmente no podemos señalar algo porque no hay información al respecto", dijo el director del VSD.