El gesto de un reportero de la televisión palestina tras informar de la muerte de uno de sus compañeros

Un reportero de la cadena Palestina TV ha dejado un gesto de condena al asesinato de su compañero Mohamed Abu Hatab, junto a once miembros de su familia, entre los que se encuentran su mujer, su hijo y su hermano, tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Unos hechos que ha condenado uno de sus compañeros, en pleno directo. Mientras informaba de lo sucedido, se ha quitado el casco el chaleco de prensa porque, asegura, "no sirve para nada".

"No podemos aguantar más, estamos agotados. Nos van a matar, solo cuestión de cuándo. No hay protección internacional. Estos cascos no nos protegen. Nada protege a los periodistas", ha asegurado, entre llantos.

"Perdemos vidas, una por una… Mohammed Abu Hatab estuvo aquí hace media hora y ahora ya está muerto él y su familia", ha expresado, mientras la presentadora del informativo tampoco podía contener las lágrimas.

Abu Hatab había estado trabajando en directo tan solo una hora antes de su muerte; con él ya son cuatros los periodistas de la cadena --más de 30 en total-- que han muerto en los bombardeos iniciados el pasado 7 de octubre, según la agencia de noticias palestina Wafa.

Además, los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado a otras 15 personas en la ciudad de Gaza, incluido el periodista Mohamed al Bayari.

Por otro lado, el Hospital de la Amistad Turco-Palestina de Ciudad de Gaza ha anunciado la muerte de cuatro pacientes de cáncer tan solo un día después de cesar sus actividades debido a los últimos bombardeos de Israel y la falta de combustible.