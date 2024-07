El Gobierno de Bangladesh confirma al menos 147 muertos en una ola de protestas estudiantiles

El Gobierno de Bangladesh ha informado este domingo de la muerte de al menos 147 personas durante las protestas contra el sistema de cuotas para funcionarios, el cual fue suspendido, lo que ha sido considerado como discriminatorio por los movimientos estudiantiles. El ministro del Interior, Asaduzzaman Jan, confirmó esta cifra, coincidiendo aproximadamente con los datos difundidos por los medios nacionales durante los últimos días, pese al 'apagón' de telecomunicaciones que fue levantado este mismo día.

Jan mencionó que entre los fallecidos se encuentran manifestantes, agentes de policía y miembros del partido gobernante, la Liga Awami, aunque aún no se ha presentado un listado detallado de las víctimas, según informó el portal bangladeshí New Age. El ministro también indicó que esta cifra es provisional y podría aumentar en las próximas horas.

Por su parte, medios como el diario 'Prothom Alo' han elevado la cifra de fallecidos a 210. A ello se añaden centenares de heridos, sobre los que el Gobierno aún no ha ofrecido ninguna cifra, y el arresto de más de 3.000 personas, tal y como anunció la Policía de Bangladés el pasado viernes.

El ministro Asaduzzaman Jan aseguró que los opositores detenidos están bien. Además, intentó calmar las preocupaciones de organizaciones humanitarias internacionales que temen que se produzcan malos tratos hacia al menos cinco líderes estudiantiles detenidos por la brigada de detectives de Daca, una sección que ha sido acusada anteriormente de tortura. El ministro afirmó que las detenciones se realizaron "por su seguridad".

"Uno de ellos le dijo a su padre que estaba escondido para que no le mataran", explicó, subrayando que ninguno de ellos está formalmente arrestado. "Simplemente les estamos preguntando qué partidos o individuos les incitaron para dar este giro violento, y nos están dando respuestas. Están bajo nuestra custodia. Estamos evaluando su situación y, si determinamos que ya no corren riesgo, los liberaremos. Si la policía cree que están a salvo, los dejará ir inmediatamente. No los hemos arrestado formalmente", declaró el ministro, según recogió el 'Dhaka Tribune'.

Uno de los los arrestados es Nahid Islam, quien fue nuevamente detenido por agentes de policía de paisano mientras recibía tratamiento médico en el hospital por las heridas supuestamente causadas por los detectives durante su primera detención. Sus familiares intentaron visitarlo este domingo en la comisaría donde supuestamente está retenido, aunque sin éxito.