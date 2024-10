El jefe de la ONU reclama a Putin una "paz justa" para Ucrania

El secretario general de la ONU ha pedido al mandatario ruso, Vladímir Putin, una "paz justa" para terminar el conflicto en Ucrania, que se encuentra cerca de cumplir su tercer año. Ha ocurrido durante una comparecencia en la cumbre de los BRICS, en la ciudad de Kazán (Rusia), donde el líder de la organización ha abogado por un acuerdo de paz "en línea con la Carta de la ONU, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea de la ONU".

Las declaraciones han tenido lugar momentos después de que China y Brasil anunciasen una nueva propuesta de paz para el conflicto. "Debemos defender los tres principios clave: no expandir los campos de batalla, no intensificar las hostilidades y no avivar las llamas y esforzarnos por una rápida desescalada de la situación", afirmó el mandatario chino, Xi Jinping. Respecto al conflicto de Oriente Medio, este también pidió el alto el fuego. Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó que su país "apoya el diálogo y la diplomacia, no la guerra".

La visita de Guterres a la cumbre de los BRICS, el cual llevaba sin visitar Rusia más de dos años, ha levantado algunas ampollas entre algunos de los funcionarios ucranianos. Uno de ellos ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que escribió en un mensaje en 'X' (antes conocido como Twitter) afirmando que la visita de Guterres a la cumbre "solo dañaría la reputación de la ONU". "Esta es una elección equivocada que no promueve la causa de la paz" agregó, al tiempo que rechazaba el plan propuesto por Brasil y China.

El portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, respondió afirmando que es "una práctica estándar asistir a reuniones de organizaciones con un gran número de estados miembros importantes, como el G7 o el G20" y que dicho grupo representa "la mitad de la población mundial".

Los BRICS

Los BRICS es una asociación y grupo político y económico de países emergentes, creado en 2009 y conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que funciona como oposición al grupo de potencias occidentales G7 o Grupo de los Siete. Algunos países que han solicitado su adhesión son Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

Según se definen, se trata de "una asociación de mercados emergente y países en desarrollo líderes, basada en lazos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos". Su nombre es un acrónimo las cinco primeras potencias integrantes.

En total, se estima que este grupo produce cerca del 44% del petróleo crudo del mundo. Algunos de sus objetivos son aumentar la cooperación internacional, favorecer el comercio entre las potencias o aumentar su influencia geopolítica.