El máximo jefe de la OTAN no puede ocultar que Putin tiene la sartén por el mango

Russian President Vladimir Putin attends a reception for foreign ambassadors at the Grand Kremlin Palace.

El almirante Rob Bauer, jefe saliente del Comité Militar de la OTAN, admitió el domingo que, si Rusia no tuviera armas nucleares en su poder, la Alianza Atlántica habría desplegado sus fuerzas en Ucrania para ayudar a repeler a las tropas invasoras.

"Estoy absolutamente seguro de que si los rusos no tuvieran armas nucleares, hace tiempo que habríamos estado en Ucrania para expulsarlos. Sin duda lo habríamos hecho", afirmó durante una aparición en la Cumbre de Defensa del IISS en Praga, República Checa, celebrada del 8 al 10 de noviembre, recoge RBC-Ukraine.

En este sentido, recordó que "los talibanes no tienen armas nucleares, los rusos sí", lo que explicaría la diferente acción de la OTAN en las guerras en Ucrania y Afganistán. Y es que Rusia posee el arsenal nuclear más grande del mundo, seguida de cerca por el de Estados Unidos. Entre ambos países, controlan alrededor del 90% de las armas nucleares.

De esta forma, aunque no descartó la participación de la OTAN en una guerra contra Rusia, reconoció que "correría un riesgo como alianza". "Después, todo el mundo dirá que la línea roja no era la línea roja. ¿Por qué no entregamos esas armas antes? Pero si analizamos el problema en el futuro, cuando surja la pregunta y no entendamos necesariamente las consecuencias, entonces será mucho más difícil", reflexionó.

Nueva doctrina nuclear de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado anunció en septiembre la renovación de la doctrina nuclear del país para "corregir los enfoques" actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú responderá con armamento nuclear.

Esta nueva doctrina se amplió con la inclusión de "Estados y alianzas militares" y la actualización del "listado de amenazas militares" ante las que se aplicará "acciones de contención nuclear". "Nos reservamos el derecho de utilizar armas nucleares en caso de agresión en contra de Rusia y Bielorrusia como miembro de la Unión Estatal", aseguró el presidente ruso.

Putin destacó que los nuevos criterios iban más allá de las amenazas nucleares contra Moscú, ya que estaría justificada una respuesta nuclear "incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica" a la soberanía rusa. Asimismo, estableció que el ataque de un "Estado no nuclear" apoyado por otro que sí lo es también sería considerado como un "ataque conjunto a Rusia".