El Partido Demócrata pisa el acelerador para que Kamala Harris sea cuanto antes su candidata

El Partido Demócrata quiere aprovechar la ola positiva a la que parece que se ha subido el partido desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciase que renunciaba a ser el candidato de las presidenciales de noviembre y pidiese el voto de los delegados para que la vicepresidente Kamala Harris lo sustituyese en la carrera hacia la Casa Blanca.

Una petición que, a juzgar por lo visto y oído en las últimas 48 horas, ha tenido su efecto en un Partido Demócrata que intenta olvidar con la máxima rapidez un mes de campaña en la que han visto como su rival, el republicano Donald Trump, incrementaba su distancia en las encuestas; el Tribunal Supremo de EEUU le daba un espaldarazo electoral y una Convención Republicana entregada a su líder, que aceptaba su nominación después de sobrevivir a un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania.

Solo 24 horas después de que Joe Biden la señalara, Kamala Harris ha anunciado que su candidatura ha sido capaz de reunir los apoyos necesarios para conseguir su nominación presidencial en la Convención Demócrata que se va a celebrar en Chicago dentro de un mes, el 19 de agosto. La vicepresidenta, según el Washington Post, ha obtenido el aval de 1.976 delegados de los 1.968 necesarios, una cifra que ha alcanzado tras una avalancha de apoyos, entre ellos las de Nancy Pelosi, y que se espera que sigan creciendo estos días.

"Donald Trump quiere hacer retroceder a nuestro país a una época en la que muchos de nuestros conciudadanos estadounidenses no gozaban de plenas libertades y derechos, pero nosotros creemos en un futuro mejor que dé cabida a todos los estadounidenses. Creemos en un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad no solo de salir adelante, sino de salir adelante", ha expresado Harris en su cuenta de la red social X, después de que se hiciese público el número de apoyos recibidos.

El de los apoyos de Kamala Harris no es la única cifra de récord que ha cosechado en las últimas 24 horas la vicepresidenta estadounidense. Harris, ha recaudado casi 74,4 millones de euros en donaciones en sus primeras horas como candidata demócrata, un número que bate los números de todas las recaudaciones en esta campaña. Estas cifras hacen que el lunes fuera "el día de recaudación de fondos más grande del ciclo 2024", según datos de ActBlue, una organización estadounidense que sirve como plataforma de recaudación de fondos para políticos. "Los donantes de pequeñas cantidades están entusiasmados", han señalado en sus redes sociales.

El Partido Demócrata adelanta la votación

Con todo a punto para que Harris se convierta en la candidata del Partido Demócrata, la formación ha movido ficha y este martes anunciaba que seleccionará a su candidato en una votación virtual que se celebrará antes del 7 de agosto, según indicó Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

No obstante, se podrían presentar otros candidatos que consigan las firmas de nominación de al menos 300 delegados, y no más de 50 de un solo estado. Si solo un candidato alcanza el umbral, la votación virtual podría tener lugar tan pronto como el 1 de agosto y si hay varios candidatos, la votación se llevaría a cabo días después, pero se completaría antes del 7 de agosto, junto al candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos.

En tanto, si la nominación se produce a principios de agosto, la convención demócrata que se celebrará el 19 de agosto en Chicago, será una función puramente ceremonial.