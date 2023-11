El truco del ‘billete de ciudad oculta’ que tanto odian las aerolíneas

dpa/picture alliance via Getty Images

Se llama skiplagging o, más entendible, "pasaje con ciudad oculta" o "pasaje de usar y tirar". Es una nueva forma que tienen algunos viajeros de sortear el sistema de reservas de las aerolíneas y reducir así el precio de su viaje. Un truco jugoso que saca de quicio a las compañías y que, ojo, puede parecer rentable pero ya está trayendo consecuencias, como vetos en determinadas firmas.

Como explica la CNN, en ocasiones, las aerolíneas cobran un poco más por un vuelo directo que por un vuelo con una o más ciudades de conexión, así que con esta práctica, el viajero debe reservar una o varias escalas sin aclarar su destino final. Así, se compra un billete para un vuelo con conexión que tenga escala en la ciudad que es el verdadero destino final del viajero. Los pasajeros desembarcan después del primer tramo de viaje y no abordan el segundo. Ya hay al menos dos sitios web ayudan a los consumidores a localizar estas ofertas y están creciendo como la espuma.

A las aerolíneas no les gusta esta táctica por el dinero que pierden y el caos que genera tener previsto un viajero y no tenerlo, al final, malgastando ese hueco en el siguiente vuelo. Los pasajeros que lo hacen pueden enfrentarse a sanciones de esas compañías si su reiteración es llamativa. La duda está en si compensa lo que se ahorra respecto al riesgo de no poderse montar más en un avión de determinada firma.

La cadena norteamericana ha contactado con una usuaria que ha utilizado el "pasaje con ciudad oculta" unas 10 veces en los últimos dos años y calcula que ha ahorrado entre entre 3.000 y 4.000 dólares. Por ahora no la han pillado. En cambio, el diario The New York Times ha dado con el caso de un adolescente de 17 años que por ahorrarse la mitad del pasaje ha sido sancionado y vetado durante tres años. En otros casos, se han quitado millas como castigo.

Un delito no es, pero puede causar problemas, como explica afirma Scott Keyes, fundador de la web de viajes Going, al primero de los medios. "No vas a ir a la cárcel", dice. "Es algo que va contra el contrato de transporte de la aerolínea, lo que significa que lo consideran una violación de los términos y condiciones que aceptas cuando compras tu vuelo", añade.

Y tampoco es una práctica nueva, por más que ahora haya saltado con un nombre, una etiqueta. Es un problema de fondo. Se ha puesto de moda ahora porque el costo de los boletos de avión se ha disparado en años recientes.

Para Mary Cropper, especialista en viajes de Audley Travel y citada por el diario, el precio de los boletos de avión es una "tormenta perfecta". El aumento de las tarifas, además de los costos de todo, desde las bebidas hasta la impresión de los pases de abordar, han hecho que la técnica de elegir “vuelos con ciudad oculta” sea más atractiva para los pasajeros. Aunque Cropper no les aconseja a sus clientes que reserven así, mencionó que entendía la motivación.