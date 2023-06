La expresidenta escocesa Sturgeon sale en libertad sin cargos tras ser interrogada por la Policía

La ex ministra principal escocesa Nicola Sturgeon fue liberada anoche, sin cargos, tras haber sido arrestada horas antes e interrogada en relación a una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP).

La Policía escocesa detalló en un comunicado que la mujer de 52 años detenida por la mañana estuvo bajo custodia desde las 9.09 horas (GMT) hasta las 16.24 de la tarde (una hora más en Madrid).

Las fuerzas de seguridad intentan aclarar el destino de 600.000 libras (700.000 euros) que el SNP recaudó para financiar un nuevo referéndum de independencia, un caso por el que también fue arrestado y puesto en liberad, en abril, el marido de Sturgeon, Peter Murrell.

"Estar en la situación en la que me encontré hoy cuando tengo la certeza de que no he cometido ningún delito supone una conmoción y es profundamente angustioso", afirmó Sturgeon en un comunicado tras salir en libertad.

"Sé, más allá de toda duda, que soy inocente de cualquier falta", agregó la antigua ministra principal, que aseguró que nunca "haría nada que pudiera dañar al SNP ni al país".

Sturgeon fue ministra principal de Gobierno escocés y líder de la formación nacionalista desde el 2014 hasta febrero de 2023, cuando de forma sorpresiva anunció su dimisión de ambos puestos, dando espacio a un relevo en la formación, cuyo testigo cogió Humza Yousaf a finales del mes de marzo.

Semanas después de su renuncia fue detenido su esposo, director ejecutivo de la formación nacionalista durante cerca de veinte años, Peter Murrell, y el ex tesorero Colin Beattie, que dimitió tras quedar en libertad.

El presidente del Partido Conservador en Escocia, Craig Hoy, ha urgido a que Sturgeon sea suspendida como parlamentaria a raíz de su detención, una llamada a la que también se ha unido, desde el propio SNP, el diputado nacionalista en Westminster Angus MacNeil.

Sturgeon recalcó que aunque se tomará "uno o dos días descanso" tras su arresto, tiene intención de continuar representando a su circunscripción en el Parlamento escocés en base a sus "mejores capacidades".

La antigua dirigente ha sido puesta en libertad sin cargos tras más de siete horas de interrogatorio, si bien el caso, abierto desde 2021, queda "pendiente de más investigaciones", detalló la Policía, que remitirá ahora un informe a la Fiscalía.