Expulsan a la OTAN de un nuevo plan de paz en Ucrania

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos se plantean cuál será la hoja de ruta del republicano para, tal y como prometió, poner fin "en 24 horas" al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por ahora, sus asesores están sugiriendo algunas iniciativas para llevar a cabo dicha misión, con la característica común de acabar cediendo territorio ucraniano a Rusia, según informa la agencia de noticias 'Reuters'.

Otra de las características de las propuestas de tres asesores clave, incluido el enviado especial de Trump para la cuestión, Keith Kellog, es que todas coinciden en retirar de la mesa la membresía de Ucrania en la OTAN.

"Los asesores de Trump intentarían obligar a Moscú y Kiev a negociar con palos y zanahorias, incluido suspender la ayuda militar a Kiev a menos que acepte hablar, pero aumentar la asistencia si el presidente ruso Vladímir Putin se niega", explica el medio.

Zelenski, quien en su 'Plan de la Victoria' puso como condición la entrada de su país en la OTAN, ha anunciado que está abierto a negociaciones y que Ucrania debe buscar soluciones diplomáticas para poder recuperar los territorios que han sido ocupados. Sin embargo, se desconoce si Putin aceptaría esta cláusula.

"Putin no tiene prisa", afirmó Eugene Rumer, ex alto funcionario estadounidense, quien subrayó que el mandatario ruso probablemente espere al mejor momento para ganar más terreno y esperar para ver que concesiones hay. Además, Putin ya dejó claro que estaba dispuesto a seguir con el conflicto en el caso de que Kiev y Occidente no respondan.

Cabe destacar que Rusia cuenta con el control de Crimea, tras su anexión en 2014, el 80% del Donbass, el 70% de Zaporizhzhia y Khreson y pequeñas zonas de las regiones de Kharkiv y Mykolaiv. En el caso de que el acuerdo reclame mantener las fronteras actuales, Ucrania perdería todas estas zonas.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, destacó que Trump "hará lo necesario para restaurar la paz y reconstruir la fuerza y la disuasión estadounidenses en el escenario mundial". A pesar de ello, el republicano no ha vuelto a pronunciarse sobre cuál serán las bases para comenzar a entablar un diálogo para poner fin al conflicto, que va camino de cumplir los tres años de duración.