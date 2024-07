Expulsan del Parlamento Europeo a la extremista Diana Sosoaca tras proferir gritos con un bozal puesto

Diana Iovanovici-Sosoaca, diputada de la extrema derecha rumana en el Parlamento Europeo, ha sido expulsada del hemiciclo antes de la votación que decidirá si aprueba o no el nuevo mandato de Úrsula von der Leyen.

Valérie Hayer, diputada de Renovar Europa, ha reclamado, durante su intervención, que se incluya el derecho al aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

"No podemos seguir dudando. En toda Europa, está la tentación de echar marcha atrás a los valores fundamentales. Es un peligro real. Le pediría que haga lo posible para que se incluya el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", ha reclamado a Von der Leyen.

Tras ello, Sosoaca ha saltado de inmediato al escuchar hablar del aborto. Al igual que hizo este miércoles, que pidió limpiar el Parlamento Europeo de "demonios", ha comenzado a proferir varios gritos y se ha puesto un bozal.

“Es la tercera vez que hace esto. Yo pido que se saque a esta persona de la sala”, ha asegurado Roberta Metsola, entre los aplausos de gran parte de los eurodiputados.

“Repito, pido que se saque a esta persona del hemiciclo, ahora”, ha reiterado la presidenta del Parlamento Europeo, visiblemente seria y enfadada.

La eurodiputada de la extrema derecha nazi ha proferido varios chillidos, con un bozal de perro puesto, mientras los miembros de seguridad del hemiciclo le indicaban que se marchara.

“¿Lo tengo que volver a repetir? Por favor, no le grite a los ujieres. No sé cuánta gente será necesaria para sacarla de la Cámara. Yo creo que ya has hablado suficiente”, ha apuntado Roberta Metsola, entre los abucheos de otros eurodiputados contra Sosoaca.

Se trata de la líder del partido de extrema derecha rumano SOS. Ha sido objeto de críticas por su relación con Moscú. La agencia de noticias Sputnik, controlada por el Estado ruso, la etiquetó como "la política de 2021, en Rumanía". También se considera negacionista del covid y antivacunas.