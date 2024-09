'Forbes' especula con la posible arma que estaría detrás de los ataques de Ucrania a los depósitos militares rusos

Los ataques ucranianos a los depósitos de municiones rusos se han vuelto cada vez más destructivos, lo que sugiere el uso de algún tipo de avión no tripulado que puede no volar muy lejos, pero que tiene mayor potencia y está disponible en grandes cantidades.

Es lo que apunta la revista Forbes, cuando ha dado cuenta de las últimas y exitosas explosiones de silos del país invasor. El especialista David Axe señala que cuatro días después de la detonación de un arsenal masivo en Toropets , ubicado en el oeste de Rusia, los drones ucranianos atacaron nuevamente el lugar, provocando una poderosa explosión en Tihoretsk, en el territorio de Krasnodar. Citando al Estado Mayor ucraniano, Axe recuerda que el depósito de Tihoretsk es una de las tres mayores bases de almacenamiento de municiones de ocupación y es crucial para el apoyo logístico de las fuerzas rusas.

Forbes especula con que Ucrania podría haber utilizado su último misil teledirigido, el Palianytsia, para estos devastadores ataques. El autor del artículo destaca que los sucesivos ataques a depósitos de municiones indican "un cambio en la estrategia" de Ucrania de llevar a cabo ataques profundos contra objetivos estratégicos en Rusia.

Durante meses, Kiev había solicitado permiso a sus aliados europeos y estadounidenses para atacar en suelo de Rusia utilizando, por ejemplo, el Storm Shadow británico, el SCALP-EG francés y varios misiles estadounidenses, pero recibió negativas. "Claramente están perdiendo la paciencia y los ucranianos han incrementado la producción de armas de fabricación nacional (drones y misiles) que pueden lanzar contra objetivos en Rusia sin pedir permiso a nadie", sugiere el medio norteamericano.

Los ataques recientes también indican una "escalada en la escala" de los ataques profundos de Ucrania, Federación rusa adentro. Los ataques anteriores fueron impresionantes desde el punto de vista logístico, pero de escala limitada. Los últimos ataques, sin embargo, han sido significativamente más destructivos. Axe señala que los rusos en Toropets informaron haber oído motores a reacción antes de que explotara el depósito de municiones, lo que indica además el uso del misil Palianytsia.

Como señala la revista, el Palianytsia cuenta con el motor turborreactor AI-PBS-350, desarrollado conjuntamente por PBS en la República Checa y la empresa ucraniana Ivchenko-Progress. Este motor produce 3.400 newtons de empuje, suficiente para lanzar un misil de una tonelada a cientos de kilómetros.

El 18 de septiembre por la noche, tras un ataque con drones en la ciudad rusa de Toropets, se declaró un incendio que provocó la explosión de municiones. El gobernador regional, Igor Rudenya, ordenó la evacuación parcial de los habitantes de la zona.

Según Andriy Kovalеnко, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, en el depósito de Toropets se almacenaban misiles MLRS Grad, sistemas S-300 y S-400, así como misiles balísticos Iskander y KN23 norcoreanos, indica The New Voice of Ukraine.

Como resultado de los incendios y explosiones en Toropets, se registraron más de diez terremotos en la región rusa de Tver. Se han publicado en línea imágenes satelitales que confirman los daños en Toropets.