Rusia va a la deriva en el Mediterráneo y se queda sin todas sus bases navales

Rusia ha perdido su base naval de confianza en el mar Mediterráneo: el puerto de Tartus. El portavoz de la Armada de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, ha señalado que, aunque, si bien las fuerzas rusas todavía están presentes en el Mediterráneo, su posición estratégica ha cambiado.

En sus declaraciones, recogidas por el diario The New Voice of Ukraine, afirma que Moscú "tiene algunos amigos" en las costas africanas, e incluso sus buques "atracan ocasionalmente para repostar en sus puertos", pero "ya no tienen una base de confianza". Aun así, "están tratando de lucir la bandera y mostrar una presencia militar como herramienta de presión geopolítica y desestabilización".

Además, ha agregado que sin la base de Tartus, "Rusia se enfrenta a una logística mucho más complicada". Aunque el Kremlin siga persiguiendo sus intereses en la región, "están tambaleándose y tratando de demostrar que no han abandonado las aguas del Mediterráneo".

En este sentido, el portavoz ucraniano concluye que "África sigue siendo una prioridad para Rusia, y seguirán apareciendo allí periódicamente, ya que el continente todavía se considera dentro de su esfera de influencia".