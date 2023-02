La insólita imagen de Von der Leyen en la cafetería del Europarlamento que aplaude Twitter

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha protagonizado una estampa poco habitual y que está siendo muy comentada en las redes sociales. La corresponsal europea del diario francés La Croix, Céline Schoen, ha publicado en Twitter una foto en la que se ve la política alemana en la cantina de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde se está celebrando un pleno y donde la presidenta intervino para anunciar, entre otras cosas, un nuevo paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

A la informadora le llama la atención la hora a la que Von der Leyen acude a comer, las once y media de la mañana, tempranera incluso para los estándares de Centroeuropa pero que, al parecer, es la mejor para no pillar lleno el comedor de la Eurocámara, y más en semana de pleno.

A los usuarios menos acostumbrados a la dinámica comunitaria les ha sorprendido, sobre todo, que la presidenta acuda a comer sin camarilla, sin estar rodeada de asesores, que coja ella misma su bandeja y pague su comida tras hacer cola, y que no se vaya a una sala cerrada con refrigerios, como ocurre con otro muchos mandatarios mundiales. También, que opte por comida saludable, como fruta (algo que no se ve en la foto pero apuntan otros periodistas). "¿Donde está su equipo?", "¿De verdad lo hace ella sola todo?", "Esto no pasa en" España, Italia, Hungría..., completan los tuiteros.

No es nuevo que la presidenta acuda por su cuenta al comedor donde se encuentran empleados, políticos y periodistas. Tampoco es extraño verla hacer lo mismo en su edificio de Bruselas, el Berlaymont, aunque tiene su oficina en lo más alto, junto a un espacio habitable de 25 metros cuadrados donde duerme cuando está trabajando en la capital europea.