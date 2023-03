Francia desprecia el caza de la OTAN

MANJUNATH KIRAN/AFP via Getty Images

Los aviones de quinta generación F-35, del fabricantes estadounidense lockhedeed Martin, han sido incorporados o están en proceso de hacerlo por, al menos, nueve países de la OTAN. La compañía estima que a finales de la década se sumarán 450 cazas furtivos a las flotas de Estados Unidos y los países de la alianza atlántica, lo que le convertiría en el avión estándar de la organización, según ha publicado La Razón.

Estos, además, se alzarían también como un símbolo del poder militar de Estados Unidos frente a China y Rusia. El general de la Fuerza Aérea Tod Wolters, ex comandante supremo de la alianza para Europa, comentó que esta cifra le da a la OTAN “una capacidad tremenda”. "Si yo fuera un enemigo potencial contra EEUU o Europa, no me gustaría escuchar esto”, añadió.

Francia, sin embargo, es uno de los socios de la OTAN que ha rechaza la compra del F-35. Este país confía su fuerza aérea al caza de fabricación nacional Rafale. Precisamente la semana pasada presentó la última actualización de su famoso caza, el Rafale F4.1. Paul Maurice, investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales en París, señaló en declaraciones a la cadena alemana DW que el F-35 se ve en Francia "como un símbolo del poder estadounidense dentro de la OTAN”.

Tres países amenazan a China: India, Singapur y Australia

Singapur ha sido el último país en sumarse a la creciente lista de países asiáticos que han comprado o están negociaciones para adquirir el F-35. Así, ha anunciado un nuevo paquete de compra del F-35, que incorporará ocho aviones de combate F-35B Lightning II —la versión que realiza despegues cortos y aterrizajes verticales—, que se añaden a los cuatro que compró en 2019.

EEUU tiene interés en alejar a India de su proveedor militar tradicional, Rusia. Para ello llevó recientemente a la feria de aviación Aero India 2023 varios F-35 juntos con los F-16, los Super Hornets y los bombarderos B-1B. India, según el mismo medio, está ansiosa por modernizar su flota de aviones de combate debido a la preocupación generada por los retrasos en el suministro ruso debido a la guerra de Ucrania y las sanciones.

Las conversaciones sobre la adquisición por parte de India del avión de combate de Lockheed Martin están en las "etapas iniciales", ha dicho recientemente un funcionario estadounidense citado por la prensa india. Si este acuerdo se materializara, supondría una serie amenaza para China. Así lo han reflejado analistas analistas citados por Eurasian Times, ya que Pekín y Nueva Delhi tienen varios conflictos territoriales abiertos.

Australia es otro de los problemas a los que se enfrenta China. Pekín respondió con un boicot a los productos australianos y tiempo después Australia anunció su participación en la alianza defensiva Aukus, gracias a la cual fabricará en su propio suelo portaaviones de propulsión nuclear con tecnología estadounidense.

El gobierno australiano pretende así convertir su flota F-35 en la columna vertebral de la defensa nacional en las próximas décadas. Actualmente opera 60 cazas de este tipo y tiene planes para que el F-35 opere conjuntamente en el aire con el avión teledirigido MQ-28 Ghost Bat de Boeing.