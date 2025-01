Fuerzas especiales francesas desactivan el plan de Bielorrusia en un ejercicio secreto

Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Las fuerzas especiales francesas han llevado a cabo una serie de ejercicios clasificados, denominados como Persée (Perseo), que han tenido lugar durante varias semanas a finales de 2024. Ahora se ha sabido cuál era el objetivo de este entrenamiento, sin fecha exacta ni localización exacta conocida: practicar tácticas, técnicas y procedimientos operativos en caso de que París tuviera que responder a un ataque a Ucrania por parte de las fuerzas bielorrusas.

Lo ha desvelado el sitio web francés especializado en cuestiones de seguridad Intelligence Online y ha sido profusamente recogido por la prensa ucraniana, teniendo en cuenta que en Bielorrusia gobierna un dictador, Alexander Lukashenko, que es un satélite de Vladimir Putin, el presidente ruso.

Según informaron fuentes francesas al citado periódico, las maniobras se llevaron a cabo en un área de entrenamiento muy similar al terreno que se encuentra en la curva del río Dniéper, al norte de Kiev. En ella participó todo el comando de operaciones especiales terrestres (Commandement des Actions Spéciales Terre, CAST), junto con más de 3.000 unidades de comandos de fuerzas especiales, incluido el 13.º Regimiento de Dragones Paracaidistas (13e RDP).

Contaban las fuerzas de combate con el apoyo de analistas de inteligencia, satélites espía CERES y CSO, drones, procedimientos y tecnología antidrones, inteligencia de señales y medios de guerra cibernética. Según se informa, todos los elementos se desplegaron en campamentos de tiendas camuflados en entornos tácticos.

Parece probable que cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, la semana pasada, Macron probablemente planteó la posibilidad de que se desplegaran fuerzas europeas en Ucrania, como lo había hecho varias veces anteriormente, e informó a Starmer sobre el Ejercicio Perseo.

Uno de los componentes operativos clave que se probaron fue el uso de drones para intentar aprovechar la experiencia de Ucrania en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV). CAST desplegó una flota mixta de drones que incluía tanto el UAV profesional Parrot Anafi MK3 como los drones comerciales chinos Mavic 3T, estos últimos adquiridos para llenar lo que muchos consideran una importante brecha de capacidad para el ejército galo.

Intelligence Online también cuestionó por qué no se utilizaron drones con vista en primera persona (FPV) ni drones mejorados con inteligencia artificial. Varios comentaristas militares del país vecino se han quejado del hecho de que los fabricantes franceses de drones no han logrado mantenerse al día con los avances en vehículos aéreos no tripulados modernos.

Esto puede deberse a que el departamento de adquisición de armas de Francia, la Direction Générale de l'Armement (DGA), no ha presentado un requisito operativo para los drones FPV ni ha especificado la necesidad de mejorar la vigilancia militar y otros sistemas mediante inteligencia artificial, a pesar de que muchos ahora consideran tecnologías vitales para la guerra moderna.