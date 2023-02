Estas son las respuestas de algunos gobiernos sobre un posible plan contra un apocalipsis zombi

"Salvo una invasión zombi, este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones inéditas”. Estas palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado en los últimos meses, podrían servir como resumen a lo que el mundo y, más concretamente, España ha vivido en los últimos años.

Con series como The Walking Dead o la recién estrenada The Last of us, muchas personas utilizan su imaginación para saber qué ocurriría en el planeta en caso de que pasara lo que la ficción lleva explotando desde hace años.

Pero lo cierto es que en algunos países esta posibilidad ha trascendido más allá de la pequeña o la gran pantalla y se ha llegado a llevar a algunos parlamentos políticos.

Estados Unidos

Sin duda, uno de los grandes revuelos fue la publicación que el reputado Centro de Control de Enfermedades (CDC), máxima institución sanitaria de EEUU, compartió en el año 2011, sobre la posibilidad de que un caos así se pudiese producir en la tierra.

En un documento firmado por Ali Khan, epidemiólogo y director del CDC, los expertos elaboraron una guía que podría ser útil en caso de apocalipsis zombi y que, durante la pandemia de la covid, se comentó mucho.

Bajo el título Preparedness 101: Zombie Apocalypse, el CDC publicó el texto en el blog Public Health Matters, pero con un único objetivo, para que los jóvenes se acercaran a su página web, en tono de broma.

Pese a ser tomado en tono de humor, la máxima institución sanitaria norteamericano compartió sus recomendaciones para luchar contra los zombis: beber cuatro litros de agua al día, guardar alimentos no perecederos, tener un botiquín de primeros auxilios, contar con documentos oficiales, medicación, herramientas, artículos de higiene, ropa y trazar un plan de emergencia y de evacuación.

España

En España, en abril de 2017, el Gobierno de España de Mariano Rajoy reconoció que no tenía ningún plan ni un protocolo oficial en el caso de que aparezca un apocalipsis zombi.

El que fuera senador de Compromís, Carles Mulet, cuestionó al Ejecutivo central por los planes que se deberían elaborar para prevenir dicho suceso.

Ante tal pregunta, el Gobierno de Rajoy recordó que no existía un protocolo concreto para esta situación, pero defendió que sí había planes de emergencia de Protección Civil para coordinar la situación.

El Ejecutivo español defendió que no creen que pueda haber "personas que se suponen muertas y reanimadas por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad".

Canadá

El debate sobre un posible apocalipsis zombi también llegó en febrero de 2013 al parlamento de Canadá. Después de que el canal canadiense KRTV de Great Falls, Montana, fuera víctima de la broma de un grupo de hackers sobre tal propósito, el tema fue utilizado en la Cámara canadiense.

El departamento de seguridad pública de Quebec reveló que iba a desarrollar una iniciativa con la que diseñar un plan para usarlo ante un hipotético ataque zombi.

El político Pat Martin, miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá, preguntó al ministro de exteriores John Baird sobre si se estaban tomando medidas para evitar tales hechos.

Durante la pregunta, Martin aseguró que "los zombis no entienden de fronteras y que una invasión zombi podría convertirse en una pandemia en todo el continente si no es contenida". Algo a lo que Baird respondió, justificando que "Canadá nunca será un refugio seguro para los zombis".

De momento, no hay nada oficial y, pese a que cada vez hay más y más contenido de entretenimiento sobre zombis, todo parece que seguirá siendo 'normal' y que ningún Gobierno tiene dichas ideas entre sus prioridades.