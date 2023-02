Guerra en Ucrania hoy, últimos bombardeos de Rusia y última hora de Putin, Zelenski y la OTAN, en directo

La alternativa de Países Bajos para colaborar en la coalición de tanques para Ucrania

El Gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania, en un esfuerzo por ofrecer ayuda al Gobierno ucraniano tras la invasión ordenada por el Gobierno de Vladímir Putin.



"No tiene mucho sentido entregar solo el tanque. Tenemos que entregar un paquete completo", ha justificado la ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, detallando que se incluirán 20.000 rondas de municiones, según ha recogido De Telegraaf.



Asimismo, el Ejército de Países Bajos entrenará a soldados ucranianos, según ha detallado Ollongren. "Dentro de la coalición de tanques, Países Bajos es el único país sin tanques, pero hemos ofrecido ayuda con capacitación además de municiones y repuestos. Juntos podemos ofrecer lo que Ucrania necesita", ha añadido.



Anteriormente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reveló en una rueda de prensa de la OTAN que Países Bajos no cuenta en propiedad con tanques Leopard, sino que se paga un alquiler por ellos a Alemania.



En este sentido, como de facto los carros de combate Leopard en territorio holandés son alemanes, Alemania ha impedido a su socio que envíe tanques a Ucrania. No obstante, no se descarta que un futuro los tanques arrendados vayan a Kiev para participar en la guerra ruso-ucraniana, según Pistorius.