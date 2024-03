Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 1 de marzo de 2024

Estonia dice que la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania es una "señal" a Rusia de que no descartan nada

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha valorado que las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania son una "señal" hacia Rusia de que los socios de Kiev no descartan "nada" y de que hay que "hacer todo lo posible" para que no gane la guerra.



"Creo que son señales que estamos enviando a Rusia de que no descartamos nada", ha dicho la primera ministra Kallas en una entrevista con el diario estadounidense 'Politico', según Europa Press.



"Todos hemos comprendido que debemos hacer todo lo posible para que Ucrania gane y Rusia pierda esta guerra", ha recalcado, si bien ha matizado que el objetivo ahora es suministrar tanto armamento como sea posible a las fuerzas ucranianas.



Por el momento, los únicos países que no han cerrado del todo la posibilidad de enviar tropas a Ucrania han sido los bálticos. Letonia ha afirmado que "consideraría participar" en caso de que se alcanzara un acuerdo en ese sentido, mientras que Lituania ha evitado oponerse "contundentemente" a tal hipótesis.