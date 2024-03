Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 8 de marzo de 2024

Biden se dirige al Congreso y pide plantar cara a Putin con armas para Ucrania: "La historia está mirando"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial y asegurando que "la historia está observando" las decisiones de Washington ante la "siembra de caos" del presidente ruso, Vladimir Putin.



"Más allá del mar, Putin de Rusia está en marcha, invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", ha declarado Biden ante los congresistas.



En ese sentido, ha pedido "plantar cara a Putin" y aprobar el nuevo paquete de fondos de financiación militar para Ucrania, bloqueado en la Cámara de Representantes por una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos.



"Se lo digo al Congreso, tenemos que plantar cara a Putin. (...) La historia está literalmente mirando. La historia está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa estará en riesgo. El mundo libre estará en riesgo. (...) Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es sencillo. No nos alejaremos. No nos doblegaremos", ha expresado el mandatario.