China inaugura una nueva relación con Rusia

La relación entre China y Rusia inaugura una nueva fase, "redoblando" su "amistad". Como recoge Newsweek, ambos países están aumentando el comercio mutuo: "China y Rusia han creado un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias que es completamente diferente al de la era de la Guerra Fría", aseguró este jueves Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores del gigante asiático.

Según Wang Yi, este nuevo ciclo entre ambos países se sustenta "sobre la base de la no alineación, la no confrontación y la no orientación hacia terceros". De este modo, China y Rusia "se adhieren a acuerdos permanentes, buena vecindad y amistad".

Según el medio citado anteriormente, el estrechamiento de la relación entre las dos potencias supone una amenaza y un desafío a largo plazo para Estados Unidos. Y es que aunque China no ha respaldado de forma oficial las decisiones militares de Rusia en la guerra en Ucrania, sí que le ha ofrecido respaldo financiero.

El volumen comercial entre los dos países ha batido un récord el año pasado: 240.000 millones de dólares el año pasado, lo que supone superar el objetivo previsto de 200.000 millones mucho antes de lo previsto.

El gran responsable ha sido el gas natural ruso, que ha llegado a miles de hogares en China. Pero también los vehículos chinos, que ahora circulan por las calles de Rusia. A pesar de la desaceleración de la economía china, el comercio con los rusos está manteniendo su tendencia ascendente.