Guerra Ucrania Rusia: Zelenski, Putin y últimos ataques, última hora en directo

Una empresa estadounidense ofrece drones avanzados a Ucrania por un dólar



Según ha informado The Wall Street Journal, un fabricante de armas estadounidense ha ofrecido a Ucrania dos drones del tipo Reaper MQ-9, valorados en decenas de millones de dólares, al precio de un dólar para ayudar al país a defenderse, mientras se prepara para una ofensiva rusa.



La propuesta la realizó la semana pasada el director ejecutivo de la compañía, Linden Blue, al agregado de Defensa ucraniano en Washington, y también incluiría la instalación de una estación de control en tierra para operar los drones. La venta de estos aviones no tripulados de largo alcance y alta velocidad, sin embargo, requeriría la aprobación de la administración que preside Joe Biden, según el rotativo.



El acuerdo requeriría, además, que Kiev invirtiera alrededor de unos 10 millones de dólares para facilitar el traslado de los aparatos a Ucrania y otros 8 millones cada año para el mantenimiento de estos enormes drones y otros más antiguos, que actualmente no se utilizan en Ucrania.