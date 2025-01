"¡Hagamos Groenlandia grande de nuevo!": Trump insiste en quedarse el territorio y manda a su hijo a presionar

Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente electo de Estados Unidos, estará este martes de visita privada en Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca por el que su padre se volvió a mostrar interesado recientemente.

El jefe de departamento para Asuntos Exteriores del Gobierno autonómico groenlandés, Mininnguaq Kleist, confirmó a la televisión pública danesa DR la visita de Trump Jr, a la que tanto éste como su padre se han referido en redes sociales.

"Mi hijo, Don Jr, y varios representantes viajarán allí para visitar algunas de las zonas y vistas más imponentes. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará en el caso de que llegue a ser parte de nuestra nación", escribió Trump en la aplicación Truth Social.

El comentario va acompañado de un vídeo en el que un supuesto ciudadano groenlandés asegura que quiere que Trump compre la isla ártica para no ser "colonizados" más por Dinamarca y en el que propio presidente electo hace un juego de palabras con su conocido eslogan e insta a "Hacer Groenlandia grande de nuevo". "Lo protegeremos y lo valoraremos ante un mundo exterior muy hostil. ¡Hagamos Groenlandia grande de nuevo!", es su frase literal. "No, no voy a comprar Groenlandia", asegura, no obstante, en su propio podcast Trump Jr., quien añade que se trata de un viaje privado y que quiere hablar con la gente de ese "lugar increíble".

Las autoridades groenlandesas han negado que haya prevista ninguna reunión con miembros del Gobierno autonómico, en contra de lo que habían especulado inicialmente.

"Hemos tomado nota de la visita planeada de Donald Trump Jr a Groenlandia. No se trata de una visita oficial estadounidense, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores no hará más comentarios", consta en una nota enviada por Copenhague.

Trump la lía: reitera que quiere comprarse Groenlandia y Dinamarca refuerza su defensa de inmediato "No hemos invertido lo suficiente en el Ártico durante muchos años; ahora estamos planeando una presencia más fuerte", dice el Gobierno progresista.

Una idea resucitada

La visita llega unas semanas después de que Donald Trump declarara que "la propiedad y control" de la isla, que ya quiso adquirir durante su primera presidencia, es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente autonómico groenlandés, Múte B. Egede, respondió entonces que Groenlandia "no está ni estará a la venta", a la vez que mostraba la importancia de estrechar las relaciones con los países vecinos como Estados Unidos.

Y la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se limitó a remitir a las palabras del presidente groenlandés.

"Es un punto de vista groenlandés, que Múte B. Egede también ha expresado, que Groenlandia no está a la venta y con el que estoy completamente de acuerdo", declaró este martes el viceprimer ministro y titular de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Groenlandia estuvo en agosto de 2019 en el centro de la atención mundial cuando Trump lanzó un plan para comprársela a Dinamarca, lo que provocó reacciones de asombro e indignación en Copenhague y en la propia isla y precipitó la cancelación de una visita al país escandinavo del entonces presidente estadounidense, enzarzado en un cruce polémico con Frederiksen.

El anuncio de la visita de Trump Jr. coincide con la cancelación de una visita de Egede a Copenhague para ser recibido por el rey Federico X este miércoles. Aunque las autoridades groenlandesas han aludido a "problemas de calendario" como causa, la cancelación ha despertado suspicacias en medios daneses, alimentadas también por el propio Egede en su discurso de Año Nuevo, en el que habló de que era hora de dar "el siguiente paso para nuestro país".

Esta isla ártica de dos millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por el hielo) y apenas 56.000 habitantes goza desde 2009 de un nuevo estatuto que reconoce el derecho de autodeterminación.

A pesar de que la mayoría de partidos y de la población defienden la separación de Dinamarca, la mitad del presupuesto de la isla depende de la ayuda anual de Copenhague y los intentos por aumentar los ingresos con su riqueza mineral y petrolera han fracasado de momento por las dificultades y el elevado coste de extracción.

Las declaraciones de Egede se producen también en un escenario de precampaña electoral, ya que está previsto que los próximos comicios autonómicos se celebren en abril.