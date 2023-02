El increíble rascacielos chino para criar a más de un millón de cerdos

China sigue con sus objetivos de convertirse en un país autosuficiente que exporte más que importe y el campo del consumo de cerdo no iba a ser una excepción. Consciente de que le pasó factura la epidemia de gripe porcina que puso en riesgo la producción, ahora está dando pasos para solventar la situación.

Ahí están los datos: desde 2018, las importaciones han pasado del 1% al 10% en el último trimestre, lo que se traduce en más de 2 millones de toneladas según recoge la agencia Reuters. ¿La solución? Construir dos rascacielos de hasta 26 plantas con la capacidad de sacrificar hasta 1,2 millones de cerdos al año según han informado tanto La Vanguardia como El Confidencial.

Ambos medios se hacen eco del extenso reportaje del medio estadounidense The New York Times, que recoge que la granja está en Ezhou, una ciudad situada en el margen sur del río Yangtze. Se trata, según este medio, de la granja más grande del mundo, que criará 1,2 millones de cerdos todos los años.

¿Y cómo funciona? The New York Times no escatima en detalles: dentro del enorme edificio, que es igual de alto que la torre de Londres, técnicos uniformados "monitorean a los cerdos con cámaras de alta definición desde un centro de mando al estilo de la NASA". "Cada piso opera como una granja independiente que se ocupa de las distintas etapas de la vida de un cerdo joven: un área para las embarazadas, un cuarto de alumbramiento para los lechones, espacios de cría y un espacio de engorda para los cerdos jóvenes".