India traiciona a Putin por la espalda

Russian President Vladimir Putin (R) talks to Indian Prime Minister Narendra Modi (L).

Continúa la batalla interna entre India y Rusia. Ambos países mantenían una buena relación, pero la guerra la ha puesto en peligro debido a algunas decisiones que se han tenido que tomar. La última de ellas ha sido el permiso de India para que se sigan suministrando a Ucrania sus proyectiles de artillería pese a las objeciones rusas.

Los compradores europeos llevan más de un año transfiriendo estos proyectiles a Ucrania. Tres funcionarios públicos han revelado a Reuters que, durante este tiempo, el Kremlin ha denunciado la situación a Nueva Delhi al menos en dos ocasiones, pero sus quejas han sido ignoradas.

La munición suministrada por India incluye proyectiles de fragmentación de alto poder explosivo de 155 mm, municiones de 120 mm y 125 mm y proyectiles de mortero de los mismos calibres. Estos envíos han permitido al país desarrollar su emergente sector de exportación de armas, lo que supone un cambio respecto de su anterior papel como importador de armas.

Posición de India

Aunque Rusia presentó la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Moscú en julio como un gesto amistoso hacia el presidente Vladimir Putin, existen rumores de que se produjo un enfrentamiento entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, durante una reunión mantenida ese mes para hablar de los suministros de municiones a las fuerzas armadas de Ucrania (AFU), señalando que las empresas estatales producían algunas de las municiones.

Reuters afirma que no ha podido confirmar la respuesta de Jaishankar, pero señala que no hay indicios de que Nueva Delhi haya intentado detener estas entregas. No obstante, fuentes del gobierno indio y de la industria de defensa apuntan que India ha producido una cantidad insignificante de la munición utilizada por Ucrania: menos del 1% del total de armas que Kiev ha importado desde que comenzó la guerra.

Walter Ludwig, experto en seguridad en el sur de Asia del King's College de Londres, añade que esto permite a India demostrar a sus socios occidentales que no se está posicionando con Rusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Lo cierto es que India se encuentra en una encrucijada. Por una parte, no le conviene enemistarse con Europa, pero tampoco quiere romper su relación con Rusia. Cabe destacar que ambos países son fundadores de los BRICS junto a Brasil, China y Sudáfrica. Se trata de una asociación, grupo y foro político y económico de países emergentes, que se creó en 2010 en un espacio internacional alternativo al G7.

Por eso, Modi siempre ha tratado de mantenerse neutral y abogar por reunir a ambos países para conseguir la paz, alegando que la solución al conflicto "no se puede lograr en el campo de batalla". "India siempre ha apoyado el respeto a la Carta de Naciones Unidas, que incluye cuestiones sobre la integridad territorial y la soberanía. No hay solución sobre el terreno. El diálogo y la diplomacia son el camino a seguir", reflexionó durante su reunión con Putin en julio.