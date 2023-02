La inteligencia británica define así el discurso de Putin

Reino Unido ha afirmado este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo un "tono belicoso" en su discurso del martes ante el Parlamento, si bien ha destacado que "no presentó ninguna medida práctica que alivie el estancamiento que sufre Rusia en el campo de batalla" en Ucrania.

"Putin sigue presentando una narrativa contradictoria sobre una lucha existencial mientras insiste en que en Rusia todo va bien y según lo planeado. Esto hace que ambos mensajes no sean efectivos", ha destacado la inteligencia británica.

Además, ha recalcado que el mandatario "dejó claro que pretende continuar" con la invasión de Ucrania, según una serie de mensajes publicados por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta de Twitter.

Durante su discurso, Putin acusó a Occidente de "ser el culpable" de la guerra en Ucrania y destacó que Moscú únicamente "está usando la fuerza para poner fin" a un conflicto bélico que comenzó hace casi un año, al tiempo que incidió en que la derrota de las tropas rusas en el campo de batalla es "imposible".

Por otra parte, anunció la suspensión de la participación rusa del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares, e indicó que Rusia "debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero".

Pero el Reino Unido no ha sido el único en pronunciarse sobre el discurso de Putin sobre el estado de la nación, pronunciado cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa. El presidente de EEUU, Joe Biden, también contestó a Putin este martes desde Polonia. En una multitudinaria intervención desde el Castillo Real de Varsovia, donde hizo parada antes y después de su visita a Kiev, el presidente estadounidense negó la versión del líder ruso, aclarando que "EEUU y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia, como ha dicho Putin hoy".

Más duro fue al remarcar que "defenderemos la democracia pase lo que pase". "Nos negamos a aceptar que el mundo sea dominado por el miedo y la fuerza", añadió, haciendo una encendida defensa de la OTAN, que está "más fuerte que nunca". Una reacción a lo que llamó 'error' de Putin, porque “Cuando ordenó que sus tanques entraran en Ucrania, pensó que nos daríamos la vuelta. Estaba equivocado".

En clave OTAN, Biden adelantó que EEUU acogerá la próxima cumbre de la alianza, prevista para el próximo año. "Que no haya dudas: el compromiso de Estados Unidos con nuestra alianza y el artículo 5 es sólido como una roca. Todos los miembros de la OTAN lo saben y Rusia también lo sabe: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es un juramento sagrado", sentenció.