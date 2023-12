Israel conocía los planes de ataque de Hamas desde hace más de un año, según 'The New York Times'

Las autoridades israelíes conocían los planes de ataque de Hamás desde hace al menos un año, pero decidieron descartarlos porque los consideraron demasiado complicados como para llevarse a cabo, según publica este jueves el periódico The New York Times. Es un informe explosivo, en mitad de las críticas al Gobierno de Benjamin Netanyahu por no haberlas visto venir. Las cosas, según relata el diario, son muy diferentes.

Citando "documentos, correos electrónicos y entrevistas" a los que ha tenido acceso, el medio asegura que el plan describía con gran precisión un asalto sorpresa como el que el grupo islamista llevó a cabo el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en Israel y cientos de personas secuestradas.

En concreto, el plan, de 40 páginas y con el nombre en clave Jericho Wall, contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, o la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes, aunque no establecía una fecha para la operación.

Los responsables militares de la región no creyeron que un ataque de tal magnitud fuera posible, y dudaron de que el plan hubiera sido aceptado por el grupo palestino. No está claro si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, u otros líderes políticos tuvieron acceso a los documentos, según explica el periódico.

El ataque de Hamás fue el episodio más sangriento en la historia de Israel y llevó a Netanyahu a declarar la guerra al grupo y lanzar una ofensiva sobre la Franja de Gaza que ya se ha cobrado la vida de más de 15.000 personas.

Este jueves fue la séptima jornada de tregua, negociada por Catar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluye la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El cese el fuego temporal fue extendido justo antes de que caducara la mañana del jueves por 24 horas adicionales, y no está claro si continuará este viernes. Pero este viernes se ha roto.

En tanto, Qatar continúa trabajando junto con sus socios regionales e internacionales con el objetivo de alcanzar un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza.

Hasta ahora, ya son 105 los cautivos liberados en Gaza, entre ellos 81 israelíes y 24 extranjeros; mientras que Israel ha excarcelado a 240 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y menores.