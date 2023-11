Israel entra en el hospital de Al Shifa de Gaza para completar una "operación selectiva" contra Hamás

El Ejército de Israel ha informado de que está llevando a cabo una "operación precisa y selectiva" en el hospital de Al Shifa, el mayor complejo médico de la Franja de Gaza, que estaría siendo utilizado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica en sus operaciones militares, según la inteligencia estadounidense e israelí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en una zona específica del hospital Shifa, basándose en información de inteligencia y en una necesidad operativa. La dirección del hospital fue informada con antelación de la entrada al complejo", ha informado el Ejército israelí en un comunicado.

Además, las FDI han asegurado que en la operación están incluidos equipos médicos y araboparlantes para "no causar ningún daño a los civiles usados por Hamás como escudos humanos". En ese sentido, las autoridades israelíes han defendido su actuación al permitir la "evacuación a gran escala" y al mantener "un diálogo regular con las autoridades del hospital"; también han informado sobre el envío de incubadoras, equipos médicos y alimentos para bebés tras la operación.

Sin embargo, oenegés como Médicos Sin Fronteras (MSF) han asegurado que en el hospital no hay agua, electricidad, ni alimentos, y que llevan tres días intentando llevar a cabo evacuaciones que no se pueden producir debido a los disparos contra las ambulancias y pacientes que intentan huir. "En las últimas semanas, las FDI han advertido públicamente una y otra vez que el uso militar continuado del hospital de Al Shifa por parte de Hamás pone en peligro su estatus de protección según el Derecho Internacional, y han dado tiempo suficiente para detener este abuso ilegal del hospital. Ayer, las FDI volvieron a comunicar a las autoridades competentes de Gaza que todas las actividades militares dentro del hospital debían cesar en un plazo de 12 horas. Lamentablemente, no lo hicieron", han explicado las FDI.

Hamás arremete contra Estados Unidos

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), por su parte, ha arremetido contra la Administración de Joe Biden, que había aseverado que las milicias palestinas utilizan hospitales como puestos de mando, y ha señalado que estos comentarios dan "luz verde" a Israel para cometer "masacres brutales" contra las instalaciones médicas en Gaza.

"Condenamos enérgicamente y rechazamos las declaraciones del Pentágono y la Casa Blanca en las que hacen suyas las mentiras de la ocupación sionista acerca de que Hamás utiliza hospitales para esconder a los soldados de la ocupación capturas o los centros de mando y control", reza un comunicado del grupo armado publicado en inglés.

Asimismo, han manifestado que "estas declaraciones son una luz verde de Estados Unidos" para que Israel "cometa más masacres brutales contra hospitales con el objetivo de destruir el sector sanitario y presionar" a los palestinos para "desplazarlos de su tierra, en aplicación de los planes promovidos por neonazis como (El primer ministro, Benjamin) Netanyahu y (el ministro de Finanzas israelí, Bezalel) Smotrich".

Además, Hamás ha reiterado su llamamiento a Naciones Unidas para formar un comité internacional que revise los hospitales del enclave para "determinar la falsedad de la narrativa de la potencia ocupante y sus aliados en Washington, que tienen la responsabilidad directa de la guerra genocida en la Franja de Gaza".

Por su parte, Yihad Islámica ha negado "rotundamente las acusaciones" del Gobierno de Estados Unidos y ha remarcado que "se ha demostrado en varias ocasiones que la Administración estadounidense ha mentido". El grupo ha recordado que Biden aseguró haber visto imágenes verificadas de niños decapitados por Hamás --después la Casa Blanca rectificó-- y culpó a las milicias palestinas de la masacre del hospital de Al Ahli, en el norte de Gaza, donde fallecieron alrededor de 500 personas.

"Nos recuerdan a las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Irak", ha indicado Yihad Islámica, haciendo referencia a la invasión del país por mandato del entonces presidente estadounidense, George W. Bush, bajo el discurso de la supuesta presencia de armas que ponían en peligro a la comunidad internacional, sin que posteriormente se demostrase.

Preaviso del Ministerio de Salud gazatí

Previamente, un portavoz del Ministerio de Salud gazatí había comunicado que "la ocupación ha informado sobre sus intenciones de asaltar el complejo de Al Shifa en los próximos minutos, según cita la agencia palestina Maan News. Los equipos médicos del hospital estaban trabajando para evacuar a los pacientes en cuidados intensivos por miedo a que sufran asfixia como consecuencia de los bombardeos dirigidos contra una parte del hospital.

"(El Ejército de Israel) se puso en contacto con nosotros por teléfono y nos pidió que no nos acercáramos a las ventanas ni a las puertas del hospital Al Shifa", han añadido fuentes del Ministerio de Salud, quienes han confirmado el corte de las comunicaciones y de la electricidad en el hospital.

El asedio del hospital de Al Shifa se inició hace más de cuatro días y ha derivado en el colapso definitivo de la atención médica, después de que el centro haya confirmado que ya ha suspendido sus actividades por falta de suministros. De hecho, según Naciones Unidas, en toda la zona norte de la Franja ya sólo opera un hospital. De hecho, el personal del hospital ha comenzado a excavar una fosa común dentro de las instalaciones para enterrar a quienes vayan falleciendo, ante la aparente imposibilidad de abandonar la zona.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU estima que en Al Shifa quedarían al menos 600 pacientes, entre 200 y 500 trabajadores y 1.500 desplazados. Personal del centro ha denunciado un bloqueo por parte de militares y la muerte de pacientes en estos últimos días: serían ya más de 30, entre ellos tres bebés prematuros.