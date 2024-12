Un joven de 20 años se queda dormido en un contenedor y esquiva de milagro la tragedia antes entrar en la trituradora

Historia no apta para cardíacos la vivida en la ciudad italiana de Verona. Así lo recoge el medio italiano Il Fatto Cotidiano en una publicación en la que se hace eco de lo cerca que estuvo un joven de perder la vida por dormir en la calle.

Se trató de un niño sin hogar, de apenas unos 20 años, que había elegido un contenedor de basura como espacio donde pasar la noche. Su solución para cobijarse del frío durante la noche del pasado viernes al sábado.

Estuvo muy cerca de perder la vida, recoge el citado artículo, cuando llegó el servicio de recogida de basuras. No, no es que lograse darse cuenta en el último momento y evitar que le cogiese la maquinaria con el resto de desperdicios. Tuvo tanta suerte que el compactador de basura -ese componente que aprieta la basura en el interior del camión para comprimirla- no le cogió.

Se despertó en la planta

Cabe destacar que además de ese milagroso golpe de suerte que le hizo salvarse de que la maquinaria pesada le destrozase, el joven aún tuvo otro más. Se despertó durante la fase de vaciado del camión, ya en el centro de clasificación de residuos de la sede de Amia, la empresa municipal a cargo del servicio. Eso sí, no se fue indemne, pues al caer desde el camión acabó rompiéndose un brazo, por lo que fue trasladado al hospital de Borgo Trento donde recibió atención sanitaria.