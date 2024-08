La ciudad submarina china que mantiene su arquitectura intacta

La metrópolis subterránea, ubicada en China, fue redescubierta en el año 2001, cuando el gobierno realizó una expedición a las aguas del lago artificial de Quiandao. Lo que no se esperaba es que se encontraría una localidad en sus profundidades que además, mantiene casi intacta sus construcciones, tal y como los templos y ornamentos.

También conocida como Shi Cheng, se halla a más de 40 metros bajo el agua, en la provincia china de Zhejiang, a unos 400 kilómetros al sur de Shangai. Aunque puede resultar similar a la Atlántida, su historia es bien distinta, ya que la caída de la metrópolis hacia las profundidades del lago, se dio por los humanos y no tanto por las leyendas místicas.

Según la BBC, este sitio, conocido como la "ciudad del León" fue inundada intencionadamente en 1959 para levantar una represa, llamada Xin' an, levantada para alimentar una planta hidroeléctrica. Alrededor de 300.000 personas fueron trasladadas para poder llevar a cabo la construcción de la nueva obra, lo que significó una gran perdida para China, ya que generaciones enteras de familias habían permanecido allí durante bastantes siglos.

Su arquitectura se mantiene a pesar del agua

Su redescubrimiento no llegaría hasta el año 2001, cuando un funcionario chino llamado Qiu Feng, decidió acudir al lugar para comprobar si quedaba algo de ella, con la suerte de que no solo estaba, si no que también se mantenía intacta. Las escaleras, los techos en piedra y madera, las vigas e incluso cinco puertas se mantienen intactas, a pesar del paso del tiempo y de encontrarse sepultados bajo el agua.

"Fuimos suertudos. Tan pronto como nos sumergimos en el lago encontramos el muro exterior del pueblo e incluso recogimos un ladrillo para demostrarlo", afirmó el funcionario que buceó hasta las profundidades. Actualmente, el lugar se puede visitar, gracias al operador de buceo llamado Big Blue, el cual ofrece salidas dos veces al mes cada fin de semana durante el año.