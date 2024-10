Sahra Wagenknecht, Chairwoman of the Sahra Wagenknecht Alliance (BSW).

Los miembros de la OTAN siguen analizados las posibilidades que hay de que Rusia ataque con armas nucleares a la alianza por proporcionar ayuda a Ucrania. Y hay algunos que consideran que esta amenaza es muy real, por lo que animan a limitar este apoyo.

"Si la OTAN entra en el conflicto en Ucrania, llegará un momento en que Rusia atacará instalaciones militares en territorio de la OTAN", advierte Sahra Wagenknecht, líder del partido alemán Alianza Sahra Wagenknecht-Razón y Justicia (BSW).

En una entrevista con el l grupo de medios Funke, y recogida por la agencia de noticias TASS, la política precisa que este ataque ruso "pronto se convertirá en una confrontación nuclear, porque este es el único campo en el que Rusia está a la altura de la OTAN". "Por eso es tan peligroso que nos dejemos arrastrar más profundamente al conflicto", añade.

Wagenknecht recuerda que no es la única que ve posible un ataque nuclear ruso: "Los rusos no paraban de enviar mensajes de que no querían que el ejército estadounidense se acercara a sus fronteras. En particular, muchos políticos occidentales señalaron que la integración de Ucrania en las estructuras militares de la OTAN conduciría a una guerra".

Asimismo, argumenta que Kiev "estaba siendo arrastrada rápidamente a la zona de influencia militar de Estados Unidos" y que por eso Rusia empezó a tomar ciertas medidas "antes de que fuera demasiado tarde".

Nuevo paquete de ayuda alemán

Esta advertencia de la alemana se produce pocos días después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, anunciara un nuevo paquete de ayuda militar destinado a Ucrania valorado en 1.400 millones de euros. Tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que "Alemania sigue estando firmemente al lado de Ucrania".

Esta nueva ayuda está compuesta, entre otras cosas, por blindados antiaéreos Gepard, sistemas de defensa aérea IRIS-T y Skynex, drones de combate, sistemas de obuses y munición de artillería y radares. Será entregado de manera conjunta por Alemania, Dinamarca, Bélgica y Noruega antes de que acabe el año.