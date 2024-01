La super potencia europea advierte con la mili por culpa de Rusia

Reino Unido, la superpotencia europea, advierte ya de la posibilidad del regreso de la mili. Aún están discutiendo cómo llevarlo a cabo, pero de lo que están seguros es de que hay que estar "preparados en caso de que fuera necesario", según Sir Patrick Sanders, jefe del Estado Mayor.

Como explica La Razón, el objetivo sería crear un equipo de hasta medio millón de soldados, incluyendo a civiles. Se utilizaría para defender a Reino Unido si estallase una guerra a gran escala contra un país como Rusia.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Sin embargo, el Gobierno ha tenido que acallar ya los rumores de una posible vuelta del servicio militar obligatorio. El primer ministro, Rishi Sunak, no está de acuerdo con Sanders y no considera necesario el debate del refuerzo del ejército británico en caso de guerra.

"Creo que este tipo de escenarios hipotéticos no ayudan y no creo que sea correcto abordarlos", afirmó Sunak una vez que salieron a la luz las palabras de Sanders. Aunque hay que destacar que Downing Street no quería que nadie se enterase de esto, ya que la prensa no podía acceder al debate.

No son los únicos preocupados por una nueva guerra

Lituania es otro de los países que está preocupado por una posible nueva guerra. Tanto es así que tiene un plan para reforzar su ejército. Esta semana ha acordado comprar tanques Leopard 2, así como aumentar el número máximo de reclutas anuales a 5.800 personas.

Alemania también se está planteando retomar el servicio militar obligatorio porque considera que "fue un error eliminarlo". Su objetivo es estar preparados ante una posible guerra. Pero no son los únicos, Rumanía ha presentado unos meses un proyecto de ley para poner en marcha la mili.