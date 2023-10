La trampa en Marruecos para permitir el matrimonio de menores

A pesar de los esfuerzos por erradicar el matrimonio de menores en Marruecos, esta práctica sigue siendo una realidad que afecta a miles de niñas cada año. En 2004, el rey Mohamed VI impulsó una reforma del Código de Familia para prohibir los casamientos antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, veinte años después, el matrimonio infantil sigue siendo un obstáculo significativo en la lucha por la igualdad en el reino alauita.

A pesar de la reforma, la legislación aún contiene una cláusula que permite a los jueces conceder excepciones para que se sigan registrando matrimonios con menores. Según las estadísticas oficiales, solo en el año 2020, los jueces otorgaron aproximadamente 13.000 de estas excepciones.

Najat Ikhich, directora del grupo de defensa de derechos YTTO, ha conseguido que varias mujeres hayan logrado librarse de este tipo de matrimonios y ahora aspiran a una vida de mayor independencia. Najat sostiene ante las cámaras de Euronews que la falta de educación es la raíz principal de este problema.

"El matrimonio de menores en el campo se debe a que las jóvenes no van a la escuela, a la pobreza, a la marginación, a la falta de infraestructuras, etc. En las ciudades, se debe a varias ideas conservadoras procedentes de zonas marginales de lugares como Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, etc., que dicen que el lugar de una joven es con su marido".