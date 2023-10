Un español relata el soborno que ha pagado a la policía de Marruecos

"Acabo de pagar el primer soborno de mi vida". Así comienza su vídeo de Tik Tok el usuario español de la red social Ibai Rider (@ibairider), un joven que está cruzando Marruecos con un coche de alquiler.

"Resulta que cruzábamos el Atlas y al girar una curva de izquierda estaba oscurísimo. Era de noche. De repente control de la policía, me dan el alto y se inventan que me he saltado un Stop", relata.

El agente le hizo bajarse del coche, le pidió la documentación y le acabó poniendo una sanción de 400 dirhams, que son unos €40. "Me resigno un poco porque no había hecho nada, pero qué remedio, lo tendré que pagar", comenta.

Entonces comienza a sacar los billetes, que los tenía en 200 dirhams cada uno. "Saco uno y ya de repente se miran, empiezan a hablar entre ellos y ya me dicen que okey", narra, añadiendo que cogieron un billete y se lo metieron en el bolsillo.

"No me han puesto la sanción, así que me he quedado con cara de tonto. Ahora tengo 20 euros menos y no 40 y una historia para contar a mis nietos", remata.