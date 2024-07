Las elecciones de Reino Unido avanzan en una jornada sin incidentes hacia una presumible victoria laborista

People arrive to cast their votes.

Los británicos siguen acudiendo a las urnas de Reino Unido este jueves para votar en una jornada electoral tranquila y ligeramente soleada. Se desconocen los datos de participación, pero se estima que ha sido especialmente alta a primera hora de la mañana, cuando muchos han aprovechado para acudir antes de ir a trabajar, ya que no es un día festivo.

Entre los asistentes tempraneros, se encuentra el primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha acudido poco después de la apertura de los colegios, a las 6:00 horas, a su centro electoral de Northallerton, en el norte de Inglaterra, junto con su mujer Akshata Murty. El líder conservador ha saludado con un "buenos días" a los periodistas que le esperaban en el centro Kirby Sigston.

Casi dos horas después votó Keir Starmer, favorito para ganar los comicios, que se ha presentado en su colegio electoral de su circunscripción de Holborn & St Pancras, en Londres, junto con su mujer, Victoria. La pareja se dejó fotografiar por los medios a su llegada muy sonrientes y cogidos de la mano.

Los sondeos tienen claro al ganador

Más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, están llamados este jueves, 4 de julio, a acudir a las urnas en las primeras elecciones en las que deben acudir a los colegios con algún documento de identidad con fotografía, ya sea el pasaporte, el carné de conducir o la tarjeta de transporte en el caso de los jubilados.

No obstante, las encuestas no anticipan un 'hung Parliament' (Parlamento colgado), que se da cuando ningún partido consigue la mayoría, por lo que no habrá necesidad de recurrir a una coalición. Los sondeos otorgan una clara victoria al Partido Laborista de Starmer, lo que supondría el fin de los gobiernos conservadores 14 después. De hecho, estiman que puede incluso superar los 418 escaños conseguidos por el laborista Tony Blair en 1997.

Si las encuestas son correctas, es probable que varios ministros pierdan sus escaños en las elecciones generales, entre ellos Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes y vista hasta ahora como favorita para suceder a Sunak si éste dimite. Por el contrario, se espera que el partido Reform UK, del político populista antiinmigración Nigel Farage, consiga algunos escaños.

¿Cuándo salen los resultados?

Está previsto que las principales cadenas británicas, BBC, ITV y Sky, divulguen al cierre de los colegios una encuesta a pie de urna de la firma Ipsos, pero será una hora más tarde, a las 23:00 horas (22:00 GMT), cuando salgan los primeros resultados. Pero el grueso de los resultados está previsto para salir a partir de las 03:00 horas (02:00 GMT), cuando habrá un panorama claro sobre quién llega a la mayoría para formar gobierno (326 escaños).

El viernes por la mañana se espera que el rey Carlos III del Reino Unido llame al líder ganador de los comicios para que acuda al palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, donde le pedirá que forme el nuevo Gobierno del Reino Unido. Una vez completada la formalidad constitucional, el primer ministro hará en coche el breve recorrido hacia la residencia de Downing Street para hablar al país y empezar a nombrar a sus ministros.