Las fuerzas de seguridad de Irán violaron y asesinaron a una manifestante de 16 años: la verdad sobre Nika Shakarami

Nika Shakarami, de apenas 16 años, desapareció de una protesta contra el régimen iraní en 2022. Ahora se ha sabido que fue agredida sexualmente y asesinada por miembros de las fuerzas de seguridad de Irán. Lo ha desvelado la BBC, constatando la persecución de las mujeres por parte del régimen de los ayatolás.

Un documento filtrado, que fue escrito por esas fuerzas, da cuenta de lo ocurrido alrededor de un caso que, como los de Mahsa Amini o Armita Gerevand, se han convertido en banderas por la libertad y, en particular, por la lucha por los derechos de las iraníes. "Mujer, vida y libertad" es su revolucionario grito.

El cuerpo de la menor fue encontrado nueve días después de su desaparición y el Gobierno afirmó entonces que se había suicidado. No es eso lo que dice el informe, al que no han querido reaccionar las autoridades.

El documento, marcado como "altamente confidencial", resume una audiencia sobre el caso de Nika celebrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza de seguridad que defiende el establishment islámico del país. Incluye lo ocurrido, los nombres de los investigados y "de los altos comandantes que intentaron ocultar la verdad", dice la BBC, que acompaña de fotos de los documentos su información.

El dossier, dice el medio británico, contiene "detalles inquietantes" de lo ocurrió en la parte trasera de una camioneta encubierta en la que las fuerzas de seguridad inmovilizaron a la adolescente. Por ejemplo, que "uno de los hombres abusó de ella mientras estaba sentado sobre ella" y que Nika, "a pesar de estar esposada y sujeta", se defendió, "pateando y maldiciendo". Esa resistencia hizo que los hombres la golpeasen "con porras".

Ante quienes puedan restar veracidad a su investigación, la BBC sostiene que hHay numerosos documentos oficiales iraníes falsos en circulación" pero sus profesionales se han pasado "meses verificando cada detalle con múltiples fuentes" y lo que publican está avalado y verificado.

Una desaparición inquietante

La desaparición y muerte de Shakarami fueron ampliamente difundidas y su fotografía se ha convertido en sinónimo de la lucha de las mujeres en Irán por mayores libertades. A medida que las protestas callejeras se extendían por todo Irán en el otoño de 2022, su nombre fue gritado por multitudes furiosas por las estrictas normas del país sobre el velo obligatorio.

El movimiento Mujer, Vida, Libertad había surgido pocos días antes con la muerte de una mujer de 22 años, Mahsa Amini. Murió a causa de las heridas sufridas bajo custodia policial, según una misión de investigación de la ONU, después de ser acusada de no usar correctamente su hijab.

En el caso de Nika, su familia encontró su cuerpo en una morgue más de una semana después de que desapareciera de una de aquellas protestas. Pero las autoridades iraníes negaron que la muerte de esta chica estuviera relacionada con la manifestación y, después de realizar su propia investigación, afirmaron que se había suicidado.

Justo antes de desaparecer, Nika fue filmada la noche del 20 de septiembre cerca del parque Laleh en el centro de Teherán, de pie sobre un contenedor de basura prendiendo fuego a hijabs. Un gesto de enorme valentía, dadas las consecuencias que tiene eso en su país. Otros a su alrededor, otros ciudadanos coreaban "muerte al dictador", en referencia al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Lo que ella no podía saber en ese momento es que estaba siendo vigilada, como deja claro el informe clasificado. Dirigido al comandante en jefe del IRGC, se basa en extensas conversaciones con los equipos que vigilaron esa protesta. Varias unidades de seguridad encubiertas tenían el ojo en la manifestación, comienza el relato del documento. Uno de ellos, el Equipo 12, sospechaba que la adolescente "tenía liderazgo, debido a su comportamiento poco convencional y a sus repetidas llamadas con su teléfono móvil". Por eso se centraron en ella.

Este equipo envió a uno de sus agentes entre la multitud, haciéndose pasar por un manifestante, para confirmar que Nika era efectivamente una de las líderes. Luego, según el informe, llamó a su equipo para arrestarla, pero ella logró escapar. Su tía le había dicho previamente a la BBC persa que Nika llamó a una amiga esa noche para decirle que las fuerzas de seguridad la estaban persiguiendo.

Tardaron en verla de nuevo casi una hora, constata el informe, y fue cuando la detuvieron y la metieron en el vehículo del equipo, una furgoneta congeladora sin identificación. Nika estaba en el compartimiento trasero con tres miembros del Equipo 12: Arash Kalhor, Sadegh Monjazy y Behrooz Sadeghy. El líder de su equipo, Morteza Jalil, estaba delante, con el conductor.

Los agentes intentaron encontrar un lugar apartado donde llevarla. Probaron con un campamento policial temporal cercano, creado para contener las protestas, pero fueron rechazados porque estaba abarrotado. Así que continuaron hasta un centro de detención, a 35 minutos en coche. Su comandante accedió inicialmente a admitir a Nika, pero luego cambió de opinión. "La acusada [Nika] estaba constantemente cantando", exponen en el dossier "En ese momento, había otras 14 mujeres detenidas en la estación y mi percepción era que ella podía agitar a las demás. Me preocupaba que pudiera causar disturbios", argumentó el mando.

Morteza Jalil se puso en contacto una vez más con su cuartel general del CGRI para pedirle consejo, dice el informe, y le dijeron que se dirigiera a la famosa prisión de Evin en Teherán. Los presos políticos suelen pasar por ella. En el camino comenzaron los problemas más serios para la menor, porque se comenzaron a escuchar ruidos provenientes del compartimiento trasero, que estaba a oscuras.

Se sabe lo que estaba escuchando por el testimonio descrito en el documento de los hombres que custodiaban a Nika en la parte de atrás. No falta nada. Behrooz Sadeghy testificó que, tan pronto como la devolvieron a la camioneta después de haber sido rechazada por el centro de detención, Nika comenzó a maldecir y gritar. "Arash Kalhor le amordazó la boca con los calcetines, pero ella empezó a luchar. Entonces Sadegh [Monjazy] la puso en el congelador y se sentó sobre ella. La situación se calmó", dijo a los investigadores. "No sé qué pasó, pero después de unos minutos empezó a maldecir. No podía ver nada, sólo podía oír peleas y golpes", se lee.

Pero Arash Kalhor dio más detalles escalofriantes. Dice que encendió brevemente la linterna de su teléfono y vio a Monjazy "[ha] metido la mano dentro de sus pantalones". Arash Kalhor afirma que después "perdieron el control". "No sé quién... quién [lo estaba haciendo], pero podía oír... la porra golpeando a la acusada [Nika]..". "Empecé a patear y golpear, pero realmente no sabía si estaba golpeando a nuestros muchachos o a la acusada", añade otro.

Sadegh Monjazy contradijo la declaración de Arash Kalhor, que según él estaba motivada por celos profesionales. Negó haberle metido la mano en los pantalones a la niña, pero dijo que no podía negar que se "excitó" mientras estaba sentado sobre ella y tocaba las nalgas de Nika. Esto, según su propio relato, provocó a la adolescente y, a pesar de que tenía las manos atadas a la espalda, lo arañó y se lo sacudió de encima hasta hacerle caer. "Me pateó la cara y tuve que defenderme", resume su atacante.

Desde la cabina de la furgoneta, Morteza Jalil ordenó al conductor que se detuviera. Abrió la puerta trasera para descubrir el cuerpo sin vida de Nika. Explicó que le limpió la sangre de la cara y la cabeza, "que no estaban en buenas condiciones".

Muerte y abandono

El certificado de defunción de Nika, obtenido por la BBC en octubre de 2022, afirma que fue asesinada por "múltiples heridas causadas por golpes con un objeto duro". No obstante, el líder del equipo, Jalil, admitió que no intentó averiguar qué había sucedido. Pasó y punto. "Sólo estaba pensando en cómo trasladarla y no le hice comentarios a nadie. Sólo pregunté: '¿Está respirando?' Creo que fue Behrooz Sadeghy quien respondió: 'No, está muerta'".

Jalil llamó al cuartel general del CGRI por tercera vez. En esta ocasión, habló con un oficial de mayor rango, cuyo nombre en código era "Naeem 16". "Ya teníamos muertes en nuestras estaciones y no quería que el número aumentara a 20", argumentó Naeem 16 a los responsables de la investigación. "Traerla a la base no habría resuelto ningún problema". Le dijo a Jalil que simplemente "la dejara en la calle". Y eso hizo, la abandonaron en una calle tranquila bajo la autopista Yadegar-e-Emam de Teherán.

El informe desvelado este martes concluye que una agresión sexual llevó a una pelea en el compartimento trasero de la furgoneta y que los golpes del Equipo 12 provocaron la muerte de Nika. "Se utilizaron tres porras y tres Tasers. No está claro cuál de los golpes fue el fatal", afirma.

El informe contradice la versión del gobierno sobre lo que le pasó a Nika. Casi un mes después de su funeral, la televisión estatal transmitió los resultados de la investigación oficial, que decía que Nika había saltado a la muerte desde un edificio. Mostraba una cámara de circuito cerrado de una persona que supuestamente era Nika entrando a un bloque de apartamentos, pero la madre de Nika le dijo a la cadena de Reino Unido en una entrevista telefónica que no podía, "bajo ninguna circunstancia, confirmar que esa persona era Nika".

"Todos sabemos que están mintiendo", dijo más tarde Nasrin Shakarami en un documental de la BBC, analizando las afirmaciones de las autoridades sobre la muerte de manifestantes.

Los hombres responsables de la muerte de Nika no fueron castigados nunca, hasta donde ha trascendido. Los mandos tuvieron una reprimenda, sin más.

Según la misión de investigación de la ONU, hasta 551 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad durante el movimiento Mujer, Vida, Libertad de Irán, la mayoría de ellos por disparos.

Las protestas disminuyeron después de unos meses debido a la sangrienta represión de las fuerzas de seguridad. Siguió una pausa en la actividad de la policía moral de Irán, pero a principios de este mes comenzó una nueva ofensiva contra las violaciones del código de vestimenta islámico. Entre los detenidos se encuentra la hermana mayor de Nika, Aida.