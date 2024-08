Los científicos ponen fin a la "mayor crisis" de la cosmología

Los astrónomos por fin han conseguido descifrar por qué el telescopio espacial James Webb, que empezó a estar operativo en julio de 2022, ha detectado media docena de galaxias masivas que parecen más grandes y antiguas de lo que deberían ser debido a su ubicación en el universo.

Las imágenes mostradas por el dispositivo mostraba galaxias tan masivas como la Vía Láctea cuando el universo solo tenía un 3% de su edad actual, lo que se significaba que el cosmos era mucho más antiguo de lo que se pensaba o que había algo que se desconocía sobre cómo se formaban las galaxias, especialmente al inicio del universo.

Sin embargo, la incógnita parece haberse despejado tras la publicación de un reciente estudio, lanzado este lunes en The Astrophysical Journal, que demostraría que las galaxias son menos masivas de lo que se mostraban en un inicio. "La conclusión es que no hay una crisis en términos del modelo estándar de cosmología", afirmó Steven Finkelstein, coautor de la investigación.

Los agujeros negros, responsables de esta incógnita

Según el estudio de los investigadores de la Universidad de Texas en Austin, el problema podría haber sido ocasionado por los agujeros negros, los cuales estarían haciendo parecer dichas galaxias tempranas mucho más brillantes y grandes de lo que realmente son.

Tal y como explican los científicos, los agujeros negros están consumiendo gas de forma rápida, lo que deriva en una fricción entre dichas partículas que provoca una emisión mayor de luz y calor y hace que sean mas brillantes de lo que serían, según este estudio. "Cada vez que tienes una teoría que ha resistido la prueba del tiempo durante tanto tiempo, tienes que tener pruebas abrumadoras para realmente desecharla. Y ese simplemente no es el caso", afirmó el Dr. Finkelstein.

Sin embargo, la explicación de los investigadores, al igual que ellos advierten, no respondería a todos los casos, ya que existen algunos ejemplos que el nuevo estudio no solucionaría. Por ello, creen que hay alguna forma aún no conocida que daría una respuesta a estos casos. "Todavía estamos viendo más galaxias de las predichas, aunque ninguna de ellas es tan masiva como para 'romper' el universo", concluyó Katherine Chworowsky, primera autora del estudio.