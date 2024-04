Los drones de EEUU desangran a Ucrania

Ucrania está dependiendo en gran medida de los drones durante su guerra contra las fuerzas invasoras rusas. Ahora luce con orgullo los efectivos modelos que ha generado en casa, con su propia industria, y eso es un logro innegable pero que, ay, va acompañado también de otra explicación, más allá del alma emprendedora: muchos de sus UAV ya no pueden venir de su aliado estadounidense porque tienen un coste demasiado alto y hay que buscar otras fórmulas.

Los detalles de las deficiencias de los drones de Estados Unidos en la guerra de Ucrania han aparecido en un informe desvelado por el diario norteamericano The Wall Street Journal. Además de ser demasiado caros para Kiev, dice la información, los drones de Washington no han funcionado tan bien como se esperaba contra las defensas rusas.

Los drones se han convertido en un arma valiosa, en realidad, para ambas partes, desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su "operación militar especial" en febrero de 2022. Los analistas militares han dado crédito a los ataques con drones ucranianos por poner a Rusia a la defensiva en la región de Crimea, y los drones de Kiev han llegado hasta el final, al corazón de Moscú, al Kremlin.

Pero después de que se enviara un suministro inicial de aviones no tripulados estadounidenses durante los primeros días de la contienda, Kiev ha recurrido cada vez más a drones de China. El Journal escribe que los de Volodimir Zelenski ha "encontrado maneras de conseguir decenas de miles de drones", junto con piezas de drones, de la nación comunista, que tiene una estrecha alianza con Rusia. "Muchos drones comerciales estadounidenses cuestan decenas de miles de dólares cada uno más que un modelo chino", dijo el diario, señalando que Ucrania utiliza aproximadamente 10.000 drones al mes.

Georgii Dubynskyi, viceministro de la agencia a cargo del programa de drones de Ucrania, dijo al medio norteamericano que si bien su país quiere probar más drones estadounidenses, están "buscando soluciones rentables". Además de sus altos precios, los drones estadounidenses han sido demasiado fáciles de detectar para las defensas rusas. Se ha descubierto que muchos vehículos aéreos no tripulados (UAV) made in USA tienen "defectos y son difíciles de reparar", lo que no justifica el precio cuando las alternativas chinas más baratas han hecho el trabajo en el campo de batalla.

"La reputación general de cada clase de drones estadounidenses en Ucrania es que no funcionan tan bien como otros sistemas", dijo al Journal Adam Bry, ejecutivo de Skydio, una compañía de Silicon Valley que equipó a Ucrania con drones. En una declaración a la revista Newsweek, un portavoz del Departamento de Defensa confirmó que el departamento es "plenamente consciente de los desafíos que enfrentan nuestros socios ucranianos al emplear drones en el actual entorno de conflicto, particularmente frente a las sofisticadas capacidades rusas de guerra electrónica".

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de la industria y nuestros homólogos ucranianos para abordar estos problemas y garantizar que los drones proporcionados sean lo más eficaces, fiables y resistentes posible", escribió el portavoz.

La tecnología de combate debe ser refinada y perfeccionada constantemente para seguir siendo de vanguardia, mientras que los drones chinos, más baratos" son eliminados por millones y vendidos a ambos bandos en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Ucrania ha logrado grandes avances para romper con su dependencia de los drones de sus aliados al aumentar drásticamente la producción de vehículos aéreos no tripulados nacionales y drones con vista en primera persona , así como de embarcaciones de superficie no tripuladas , comúnmente conocidas como drones marinos.

Los drones ucranianos, como SkyKnight, SHARK y Raybird-3, a menudo utilizan componentes comunes en el mercado de drones aficionados, lo que indica un enfoque en la facilidad de montaje y operación por ahora, por encima de la calidad, pero aún así, para las funciones imitadas a las que se e someten, están saliendo bien. Zelenski anunció en diciembre el objetivo de que la producción nacional de drones alcance el millón de unidades en 2024.