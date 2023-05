¿Qué sabemos del ataque con drones al Kremlin? Acusaciones, hipótesis y posibles consecuencias

Rusia ha acusado a Ucrania de querer matar a su presidente, Vladimir Putin, atacando con drones el Kremlin, el palacio presidencial de Moscú. Se trata de un señalamiento muy grave, inédito en lo que llevamos de guerra (va para 15 meses), por el que Moscú se reserva emprender las acciones que crea oportunas. Un aviso que hace temer una vuelta de tuerca en la invasión del país vecino o una persecución el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los vídeos muestran un objeto que sobrevuela la cúpula del edificio y una explosión, en mitad de una Plaza Roja donde se ultiman los preparativos para el desfile del 9 de mayo, el Día de la Victoria, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. ¿De verdad es un disparo ucraniano? ¿Ha podido entrar en el corazón mismo del poder ruso? ¿Iba a por Putin, cuando casi nunca duerme en el Kremlin? ¿Puede ser una operación de falsa bandera para recrudecer el ataque a Ucrania? ¿Obra de los grupos enfrentados en el seno del Gobierno ruso? ¿Qué puede hacer Putin para vengarse? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

La denuncia y la defensa

Rusia acusó ayer a Ucrania de intentar matar al presidente Vladimir Putin en un ataque con drones contra su residencia en el Kremlin en Moscú. Las defensas aéreas rusas derribaron dos drones, según funcionarios del Kremlin que dijeron que Putin no estaba allí en ese momento. Ucrania lo ha negado, alegando que fue Rusia quien organizó el ataque.

El análisis de medios como la CNN del vídeo que muestra el incidente apoya la afirmación del Kremlin de que dos aviones no tripulados volaron sobre el Kremlin el miércoles temprano, pero CNN no encontró ninguna evidencia de la participación ucraniana.

Una grabación que parecía mostrar humo elevándose desde el Kremlin, que fue geolocalizado por CNN, apareció en un canal de Telegram de un vecindario local a las 2:37 a.m. hora local del miércoles. Las primeras informaciones sobre el incidente que citaban al Kremlin llegaron a través de los medios estatales rusos TASS y RIA hacia las 14.33 hora local, unas 12 horas después.

Poco después de las primeras informaciones de los medios de comunicación, otro vídeo que parecía mostrar el momento en que un avión no tripulado explotó por encima del Kremlin comenzó a circular ampliamente en las redes sociales. En el video, el dron parece volar hacia el tejado abovedado del edificio, seguido de lo que parece una pequeña explosión.

Además, se ve a dos personas parecen estar subidas a la cúpula con linternas en la mano y se les ve agacharse justo antes del momento de la explosión. Las personas que trepan por el dron no están presentes en el primero de estos videos, pero aparecen en el segundo, lo que sugiere que estaban respondiendo al incendio provocado por el primer dron en el momento en que apareció el dron posterior.

"La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia dónde y cuándo lo considere oportuno", ha amenazado Moscú a Kiev. El Kremlin, según ha informado la agencia RIA, considera "estas acciones como un plan terrorista e intento de asesinato del presidente en vísperas del Día de la Victoria y el desfile del 9 de mayo".

Moscú se verá forzada a tomar medidas en represalia, ya sea "a nivel militar como técnico o de otra naturaleza" para detener lo que considera como "amenazas a la seguridad nacional", ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Zajarova ha agregado, además, que la puesta en marcha de "medidas concretas en las fronteras occidentales de Rusia dependerá del despliegue de infraestructura militar y sistemas armamentísticos de la OTAN en Finlandia".

Mientras, Ucrania ha rechazado la acusación de Moscú y ha recordado que el propósito de Zelenski es "liberar su propio territorio", no "atacar a otros". "Ucrania libra una guerra exclusivamente defensiva y no ataca objetivos en el territorio de la Federación Rusa". "¿Para qué? Esto no resuelve ningún problema militar", ha escrito en Twitter el asesor de la presidencia ucraniana, Myjailo Podolyak. Luego habló el propio Zelenski: "No hemos atacado a Putin, se lo dejamos a los tribunales".

Los medios internacionales han tratado de verificar los vídeos que corren en las redes sociales, y que no salieron a la luz hasta más de 10 horas después del presunto intento de ataque. No ha sido posible, sólo tenemos las versiones opuestas de una parte y la contraria.

El contexto

En los últimos meses, ha habido una serie de presuntos ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia y el territorio ocupado por Rusia en Ucrania. Esta misma noche se han producido dos, en una refinería: han ardido dos depósitos de combustible en el sur de Rusia, en Ilskii, a unos 30 kilómetros al noreste del puerto de Novorrosiisk, donde la Flota rusa del Mar Negro tiene una de sus bases, y en una planta de producción de derivados de petróleo en Novoshájtinsk, en la región de Rostov, según las autoridades locales.

El mes pasado, un dron cayó en la ciudad de Kireyevsk , a unos 400 kilómetros (249 millas) de la frontera con Ucrania, hiriendo al menos a tres personas en una explosión después de que fuera derribado, dijeron los medios estatales rusos. En febrero, un dron se estrelló en el pueblo de Gubastovo, a unos 100 km (62 millas) de Moscú, en lo que el gobernador local dijo que era un intento de atacar la infraestructura civil. Una imagen de los restos parecía ser consistente con un UJ-22, un tipo de dron fabricado por Ucrania. Tiene un alcance de 800 km (497 millas) en vuelo autónomo. Su rango bajo vuelo controlado directamente es mucho más corto.

En diciembre del año pasado, un ataque con aviones no tripulados golpeó una base aérea a 600 km (372 millas) al noreste de la frontera con Ucrania, según el ejército ruso.

Ninguno de estos ataques ha sido reivindicado oficialmente por Ucrania. Sin embargo, el ejército de Kiev ha dicho que socavar la logística de Rusia forma parte de los preparativos para su esperada contraofensiva.

Desde principios de 2023, la BBC, al analizar los informes de los medios rusos, ha rastreado más de 20 presuntos ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia y el territorio controlado por Rusia en Ucrania. Han sido principalmente en las regiones de Bryansk y Belgorod en Rusia, así como en Crimea anexada a Rusia, en particular, su capital Sebastopol. Entre los objetivos se encontraban instalaciones petroleras, aeródromos y vías férreas.

Ambos bandos han desplegado drones en el conflicto hasta el momento, y muchos se han utilizado para vigilancia y selección de objetivos. En términos de alcance, los expertos dicen que los drones lanzados desde Ucrania podrían llegar al territorio ruso y tan lejos como Moscú, que está a unos 450 kilómetros de la frontera. La frecuencia de tales ataques está causando nerviosismo entre los rusos de a pie, que han visto la guerra como algo lejano a su territorio, más allá del reclutamiento masivo de soldados. Los medios rusos informan que la policía de Moscú se ha visto inundada con llamadas del público informando sobre avistamientos de drones en la capital.

Pero si lo que dice el Kremlin es cierto, y este fue un verdadero atentado contra la vida del presidente, "entonces sería un incidente muy vergonzoso para el Kremlin", escribe justamente Will Vernon, el corresponsal de la cadena británica en Moscú. "Según todos los informes, Putin parece ser uno de los líderes mejor protegidos del mundo. En sus eventos en Moscú a los que asistieron periodistas de la BBC, se implementaron medidas de seguridad extremadamente estrictas, incluidos controles exhaustivos y largos convoyes de vehículos, con el espacio aéreo cerrado y el tráfico detenido. Ahora se harán preguntas sobre cuán bien protegido está el líder ruso y sobre la efectividad de las defensas aéreas rusas", indica.

Los expertos creen que lo organizó la propia Rusia

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un grupo de analistas no partidista con sede en Washington, ha analizado las circunstancias en las que se produjo el incidente y afirma que el Gobierno de Rusia organizó el ataque con drones sobre el Kremlin. Es "en un intento por llevar la guerra a la audiencia nacional rusa y establecer las condiciones para una movilización social más amplia" en el país, explica en un informe difundido por la Agencia EFE.

Según el think tank estadounidense, las autoridades rusas tomaron medidas recientemente para aumentar la defensa aérea interna, incluso dentro de Moscú y, por lo tanto, es extremadamente improbable que dos drones hayan atravesado "múltiples capas de defensa aérea y explotaran o fueran derribados justo sobre el Kremlin, proporcionado imágenes espectaculares captadas por varias cámaras.

Las imágenes geolocalizadas de enero de 2023 muestran que las autoridades rusas han estado colocando sistemas de defensa de misiles Pantsir tierra-aire cerca de Moscú para crear círculos defensivos alrededor de la ciudad.

El ISW cree que un ataque que no pudo ser detectado por estos activos de defensa aérea y logró alcanzar un objetivo de tan alto perfil como el Palacio del Senado del Kremlin "sería una gran vergüenza para Rusia".

Vladimir Putin, el pasado diciembre, en el encuentro de un foro joven en Moscú. Getty Images

El Kremlin acusó inmediatamente a Ucrania de perpetrar un ataque terrorista y las respuestas oficiales rusas se unieron rápidamente en torno a esta acusación. Si el ataque con drones no se hubiera organizado internamente y hubiera sido inesperado, "es muy probable que la respuesta oficial rusa inicialmente hubiera sido mucho más desorganizada" y no tan coherente y tan unívoca a la hora de calificar el ataque, agrega el ISW.

"La presentación rápida y coherente de una narrativa oficial rusa sobre el ataque sugiere que Rusia organizó este incidente muy cerca del Día de la Victoria, el 9 de mayo, para enmarcar la guerra como algo existencial para su audiencia nacional", agregaron los analistas estadounidenses. Y subrayaron que algunos de los blogueros nacionalistas rusos aprovecharon el ataque con drones contra el Kremlin para pedir una escalada rusa en la guerra a pesar de que Moscú actualmente carece de la capacidad militar para hacerlo.

Para el ISW, "el Kremlin puede estar planeando realizar otras operaciones de bandera falsa y aumentar la desinformación antes del inicio de una contraofensiva ucraniana para aumentar el apoyo interno a la guerra".

Varios diputados rusos de la oposición, en el exilio ahora, han señalado a "grupos partisanos rusos" del ataque, en un contexto de enorme choque entre el Ministerio de Defensa, los milicianos como Wagner y los propios opositores a la guerra. Una revolución interna es una posibilidad real, pero también se puede tratar de una estrategia para anular o rebajar los actos del 9 de mayo, cuando Putin está siendo criticado porque la ofensiva en Ucrania se perpetúa, no es la guerra de tres días que esperaba el Gobierno.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se refirió esta pasada noche al incidente y a las afirmaciones de Moscú sobre la autoría ucraniana del ataque con drones. En un encuentro organizado por el diario The Washington Post, Blinken dijo al respecto que hay que "tomar con cautela" cualquier información o declaración que salga del Klemlin, aunque no quiso comentar o especular sobre este asunto sin saber realmente cómo se han producido los hechos.

La gran pregunta en este momento es: ¿tiene Rusia la capacidad de llevar a cabo ataques de represalia significativos? Queda por ver si este incidente conducirá a una escalada significativa en el campo de batalla, justo cuando Ucrania estaba ya a punto de lanzar su ofensiva de primavera. ¿Por qué dar a los rusos la excusa de ir con todo, incluyendo armas nucleares, en el momento en que los ojos estaban puestos en una reconquista?