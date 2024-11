Los primeros decretos y llamadas de Trump que ya dan pistas de sus planes de regreso

MUSA AL SHAER via Getty Images

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para regresar a la Casa Blanca después de ganar las elecciones del pasado martes, pulverizando las encuestas. Mientras llega el 20 de enero, el día fijado para su toma de posesión como 47º mandatario del país, ya ayer mismo dedicó la jornada no sólo a regodearse de la victoria con sus correligionarios, sino a hacer llamadas que dan pistas de cómo va a ser si política, la exterior, concretamente. El papeleo ha empezado, también, así como la formación de su gabinete.

Según informan este jueves los diarios The Washington Post y Politico, Trumo ha empezado a dar forma a los decretos que firmará en su primer día en el poder, incluido uno sobre la inmigración en la frontera con México, y al equipo que le asesorará en la Casa Blanca y en su gabinete. La campaña de Trump ya está en modo de transición.

El magnate planea promulgar en su "primer día" sendos decretos para "cerrar" la frontera con México e impulsar la perforación de petróleo para rebajar los precios, dijo Jason Miller, asesor del presidente electo, a Politico.

El asesor no dio detalles sobre qué implicaría ese supuesto "cierre" de la frontera, si supondría clausurar los puertos legales de entrada o aumentar la seguridad en esa porosa zona limítrofe, que abarca más de 3.000 kilómetros.

Ese plan del que fuera presidente estadounidense entre 2017 y 2021 ha generado temores en el Gobierno del actual mandatario, Joe Biden, de que pueda haber una ola de migrantes que intenten entrar en el país por la frontera sur antes de la transición, informa este jueves la cadena NBC News.

Trump ya adelantó esta semana que "el primer día" de su mandato amenazará a México con aranceles del 25 % a todas sus importaciones si no para la "llegada de criminales y drogas al país", algo que podría suponer una violación del tratado comercial T-MEC.

El equipo de Trump tampoco ha especificado en qué consistirán sus decretos en materia energética, pero la apuesta del expresidente por los combustibles fósiles ha generado inquietud entre los defensores de una transición verde para atajar la crisis climática.

Marco Rubio, entre los candidatos a secretario de Estado

Mientras, la campaña del presidente electo empezó este miércoles a debatir en serio posibles nombres para conformar su equipo de gobierno, con el senador republicano Marco Rubio entre los favoritos para convertirse en secretario de Estado, según el Washington Post.

El legislador hispano por Florida, de origen cubano, tuvo una notable influencia en la política hacia Latinoamérica durante el primer mandato de Trump, dado su poder en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y este año estuvo entre los aspirantes a vicepresidente en la campaña republicana.

También suenan como posibles jefes de la diplomacia estadounidense el exdirector de inteligencia nacional Rick Grenell, muy cercano a Trump y que fue embajador en Alemania entre 2018 y 2020, y el senador Bill Hagerty, que fue embajador en Japón, de acuerdo con Politico.

Para el cargo de secretario del Tesoro se barajan los nombres del inversor multimillonario John Paulson, conocido por haber amasado una enorme fortuna al adelantarse a la crisis financiera de 2008, y del actual asesor económico del presidente electo, el inversor Scott Bessent, indica el Post.

El senador republicano Tom Cotton podría convertirse en secretario de Defensa, mientras que se espera que el candidato independiente Robert Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas, tenga un papel relacionado con sanidad o regulación de los medicamentos y alimentos del país.

El multimillonario Elon Musk y el presentador televisivo Tucker Carlson pasaron este miércoles el día con Trump en Mar-a-Lago (Florida), por lo que podrían influir en esas primeras medidas y en la selección de su gabinete, para cuya confirmación no se esperan trabas, gracias a la mayoría republicana en el Senado.

Despacho Oval, ¿dígame?

No hay sorpresas en cuanto a los contactos internacionales del primer día. El primer dirigente mundial con el que habló fue el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Además de la clásica felicitación, ambos acordaron "trabajar juntos por la seguridad de Israel". "El primer ministro fue uno de los primeros en llamar al presidente electo estadounidense. La conversación fue cálida y cordial. Ambos acordaron trabajar juntos por la seguridad de Israel y también hablaron sobre la amenaza iraní", indica el comunicado de la Oficina del primer ministro..

"Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!", escribió en sus redes Bibi, poco antes.

El regreso del republicano a la Casa Blanca llega mientras el Gobierno israelí prosigue con su pulso contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en ingles) para prohibir que pueda seguir operando en territorio controlado por Israel.

Precisamente Trump en su anterior mandato (en 2018) suspendió la ayuda financiera para esta agencia, disminuyó los fondos para proyectos de desarrollo en Cisjordania y Gaza y cerró la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington.

El ala más ultraderechista del Gobierno israelí, por otra parte, también celebró el resultado de las elecciones presidenciales y confía en encontrar una mayor sintonía con Trump para, entre otros aspectos, poder implementar sus políticas colonialistas en la Cisjordania ocupada.

La gran incógnita ahora es la respuesta que dará el presidente electo a la ofensiva que Israel sigue manteniendo en la Franja de Gaza y Líbano, cuando hoy tras en su primer discurso dijo: "No queremos guerras. Yo no voy a empezar una guerra, yo las voy a parar".

Trump también habló, obligadamente, con el presidente de China, Xi Jinping, quien lo llamó para pedirle que la relación entre ambas potencias sea "estable, sana y sostenible". "Xi Jinping apuntó que la historia nos enseña que China y EE. UU. se beneficiarán de la cooperación y sufrirán por la confrontación. Una relación estable, sana y sostenible (...) cumple con los intereses mutuos de ambos países y con las expectativas de la comunidad internacional", apunta un breve despacho de la agencia oficial de noticias Xinhua.

En la llamada, Xi pidió que ambas partes "refuercen el diálogo y la comunicación" y que "gestionen sus diferencias de forma apropiada". "Esperamos que ambas partes defiendan los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa", indicó el mandatario chino, quien llamó a "encontrar la forma correcta de que China y Estados Unidos se lleven bien en esta nueva era". Una buena relación entre Pekín y Washington, recalcó Xi, "beneficiará a ambos países y al mundo".

También hubo línea con Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó a Trump su intención de "trabajar estrechamente" con él, en la primera conversación entre ambos tras la victoria del republicano en las elecciones. Una portavoz de Downing Street, residencia oficial del primer ministro, señaló que el político laborista le dio sus "sentidas felicitaciones" a Trump por su "histórica victoria", antes de mostrarse dispuesto a cooperar en todas las áreas de la "relación especial", como se denomina al vínculo entre el Reino Unido y EEUU.

"Desde la defensa y la seguridad al crecimiento y la prosperidad, la relación entre el Reino Unido y EEUU ha sido increíblemente fuerte y seguirá desarrollándose por muchos años", acordaron ambos líderes, según la fuente. Starmer, de diferente color político, también compartió su visión sobre la situación en Oriente Medio y abogó por la estabilidad en la región, agregó la portavoz.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo anoche también una conversación telefónica con el recién elegido presidente de Estados Unidos, al que expresó sus deseos de fortalecer las relaciones entre ambos países, especialmente en sectores como tecnología, defensa, energía o espacio. "Tuve una gran conversación con mi amigo, el presidente Donald Trump, y lo felicité por su espectacular victoria. Espero trabajar en estrecha colaboración una vez más para fortalecer aún más las relaciones entre India y Estados Unidos en los sectores de tecnología, defensa, energía, espacio y otros", dijo Modi en X.

Además, el mandatario indio recordó a Trump la visita que este hizo a la India en 2020, y que siguió a un viaje de Modi a Estados Unidos un año antes, en el que ambos participaron en un multitudinario evento organizado en Houston con la comunidad india del país norteamericano.

Y, por supuesto, llegó la llamada que todos esperaban, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Los dos han acordado "mantener un diálogo estrecho" y avanzar en su "cooperación". "He tenido una excelente conversación telefónica con el (virtual)presidente (de EEUU), Donald Trump, y le he felicitado por su histórica victoria aplastante: su tremenda campaña hizo posible este resultado. He elogiado a su familia y a su equipo por su gran trabajo", ha anunciado a través de su perfil en la red social X.

Zelenski ha afirmado que ambos han acordado "mantener un diálogo estrecho y avanzar" en la cooperación entre Washington y Kiev. "Un liderazgo fuerte e inquebrantable de Estados Unidos es vital para el mundo y para una paz justa", ha concluido.