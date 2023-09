Lula vuelve a enredarse con Putin: ¿va a detenerlo o no si pisa suelo brasileño?

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dado marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro. Asegura ahora que la decisión corresponde a la justicia y nada más que a la justicia.

"No sé si la justicia brasileña lo va a detener, es la justicia la que va a decidir, no es el gobierno", declaró Lula en conferencia de prensa un día después de la conclusión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.

El fin de semana, en una entrevista con una televisión india, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de guerra.

La acusación se basa en la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania.

Lula cuestionó la participación de Brasil en la CPI cuando otros grandes países no son signatarios del Estatuto de Roma, que le dio origen. "Tenemos que estudiar mucho eso de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es firmante, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar un acuerdo que Estados Unidos no acepta?", indicó.

Según el líder brasileño, "los países emergentes son firmantes de cosas que los perjudican. Lo voy a pensar bien". "No estoy diciendo que voy a salir de un tribunal, sólo quiero saber por qué Brasil es signatario pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es", declaró.

En todo caso, el dirigente brasileño dijo esperar que, para cuando Brasil acoja la cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado.

La CPI emitió el pasado marzo una orden de arresto contra el presidente ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, tras lo que Putin se ha ausentado de varias reuniones de alto nivel, como la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) organizada recientemente en el país africano.

Lula, que recibió ayer la presidencia del G20 de manos de la India, espera, dijo, que los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia asistan a la próxima cumbre del G20 que se celebrará en Brasilía en noviembre de 2024. "No sé por qué el presidente Xi y el presidente Putin no vinieron. Los invitaremos, esperamos que participen. Espero que cuando celebremos la cumbre haya terminado", dijo este lunes en una rueda de prensa en Nueva Delhi el mandatario.

Putin no participó en la cumbre de Nueva Delhi el fin de semana pasado, si bien no se han explicado sus razones precisas, ya que la India no ha reafirmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI. "Esperamos que participen. Espero que cuando celebremos la cumbre la guerra haya terminado", indicó Lula, insistente.

Hasta 123 países, entre ellos Brasil, han firmado el Estatuto de Roma y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado. "Estados Unidos no es firmante (del estatuto de la) CPI, Rusia no ha firmado la CPI, India no es signataria de la CPI (...) ¿por qué hemos firmado el tratado?", cuestionó el mandatario brasileño.

Esta es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones de Lula se producen tras la cumbre de líderes del G20 que concluye en la India de forma satisfactoria, después de que los países alcanzasen ayer un acuerdo conjunto.

De no haber logrado el consenso, la cumbre de Nueva Delhi habría sido la primera sin un acuerdo conjunto desde la primera reunión de líderes organizada por Estados Unidos en 2008.

Otra polémica

Ya el pasado abril, Lula generó una polémica mundial al afirmar que tanto Moscú como Kiev tomaron la decisión de ir a la guerra y que EEUU y la UE "siguen contribuyendo para que continúe la guerra". Lula cargó poco antes desde Pekín contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque también contra Putin, porque "no toman la iniciativa para cerrar el conflicto", mientras que acusó a Estados Unidos, que "sigue contribuyendo para que continúe la guerra". "Es necesario que EEUU pare de incentivar la guerra (...) y comience a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea comience a hablar de paz para que podamos convencer", enfatizó.

Para calmar los ánimos, se empeñó entonces en explicar al mundo su propuesta de mediación en el conflicto, que no ha tenido frutos por ahora.