Más de 400 menores denuncian abusos sexuales en prisiones de Nueva York: "Esas experiencias me marcaron para siempre"

Más de 400 menores han denunciado haber sufrido abusos sexuales mientras se encontraban en centros de detención en Nueva York. Las presuntas víctimas se han unido en una demanda colectiva que sigue sumando afectados.

La Asociación de Abogados de los Supervivientes de Abuso y Explotación Sexual Infantil (AHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este miércoles una nueva demanda, presentada que incluye a un grupo de 168 personas que alegan haber sufrido abuso y explotación sexual en estos centros.

De acuerdo con la demanda, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, la lista de presuntos abusadores incluye vigilantes, consejeros, supervisores, maestros, médicos y enfermeras, entre otros miembros del personal.

Las víctimas tenían entre 11 y 17 años en el momento en el que sufrieron los presuntos abusos, según se ha desvelado desde la primera querella que fue presentada en abril.

El ayuntamiento de Nueva York impulsó una enmienda en 2022 a la Ley de Protección de Víctimas de Violencia de Género para establecer un periodo de dos años para que los supervivientes puedan presentar demandas civiles contra sus agresores sin importar cuando ocurrió el incidente. Esa ventana legal estará abierta hasta el 1 de marzo de 2025, por lo que las víctimas podrán acogerse a denunciar.

Algunos de los supervivientes cuentan haber sido abusados sexualmente en varios centros juveniles, según su defensa, la firma legal de Levy Konigsberg.

Rashawn Jones fue voz de las víctimas durante la conferencia de prensa en las escalinatas del ayuntamiento y recordó que tenía 16 años cuando fue enviado al Centro Juvenil Horizon en el barrio de El Bronx, donde fue abusado.

"Esas experiencias me marcaron para siempre. Desde entonces, he luchado con problemas de salud mental, pero estoy aquí más fuerte que nunca para exigir justicia para mí y para los cientos, si no miles, de supervivientes que fueron víctimas de abusos cuando eran niños", ha afirmado.

El joven reclama al gobierno de la ciudad "erradicar el mal" en estas instalaciones y poner fin a esta "sórdida cultura del abuso". "Es hora de hacer lo correcto y evitar que estos pedófilos abusen de nuestros más vulnerables", ha denunciado.

Los abogados insisten en que, a pesar de los informes generalizados, las investigaciones y las campañas para que se cierren estos centros o sean sometidos a reformas, las autoridades "han permitido que una cultura de abuso sexual y brutalidad continúe sin cesar".

"Con más de 400 casos presentados hasta ahora, aún no hemos escuchado nada sustancial del alcalde Eric Adams o de las agencias responsables del defectuoso sistema de justicia juvenil de la ciudad", ha añadido la defensa.

Además, han cuestionado a las autoridades "¿cuántos más hombres y mujeres con sus vidas destrozadas deben presentarse (para contar su historia) antes de que Nueva York acepte la responsabilidad por los depredadores sexuales en sus filas que traumatizaron a los niños?".

Datos desgarradores

En 2022, un estudio liderado por el senador demócrata Jon Osoff concluyó que se han producido violaciones en más de dos tercios de las cárceles federales de Estados Unidos por parte de sus empleados.

"Seamos totalmente claros. Esta situación es intolerable. Ha habido un fallo sistemático a la hora de prevenirla, detectarla y atajarla. El cambio empieza por la verdad", sentenció entonces el senador en la presentación de su investigación en el Congreso de Estados Unidos.

La Agencia Federal de Prisiones (BOP en sus siglas en inglés) abrió 5.415 casos de asuntos internos por denuncias de abuso sexual por parte de prisioneros hombres y mujeres entre 2012 y 2022.

Según los legisladores, la agencia falla a la hora de que los empleados sean responsabilizados por su conducta y tiene aproximadamente 8.000 casos internos acumulados, de los cuales algunos se remontan a más de cinco años.

En los últimos años no han sido pocas las celebridades que han querido compartir los abusos sexuales que sufrieron mientras estaban ingresados en uno de estos centros penitenciarios. En junio de este 2024, Paris Hilton testificó ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre el "trato inhumano" que sufrió en un internado durante su adolescencia.

"Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento", explicó la también empresaria y cantante.