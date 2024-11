Merkel recuerda el día que Putin soltó un perro en plena reunión para enviar señales al mundo

La excanciller alemana Angela Merkel ha recordado en sus memorias la ocasión en la que, durante una reunión, el presidente ruso, Vladimir Putin, soltó a su perro a pesar de que sabía que la política temía a estos animales: "Mostró al público, a otro nivel, cómo pretendía mandar señales", sostiene en sus páginas.

"Desde la primera vez que lo encontré como canciller, en enero del 2006, sabía que tenía miedo de los perros porque a comienzos de 1995, en la (región de) Uckermark, me mordió uno", confiesa Merkel en su autobiografía Libertad, publicada el próximo martes y de la que este sábado el diario La Repubblica saca unos extractos.

La excanciller explicó que sus diplomáticos habían trasladado al equipo del presidente ruso su deseo de no tener perros durante los encuentros de ambos. "En 2006, en Moscú, había respetado nuestra petición aunque no se privó de una pequeña maldad: de hecho, me llevó un regalo especial, un gran perro de peluche, y al entregármelo aseguró que ese no mordía", rememoró la exmandataria.

Sin embargo, las cosas cambiaron un año después, en 2007, cuando Merkel conoció "en carne y hueso" al labrador del presidente ruso, Koni, durante un encuentro en su residencia en Sochi.

"Mientras Putin y yo posábamos para los fotógrafos sentados en los sillones antes de la reunión, traté de ignorar al animal, aunque deambulaba a mi alrededor. La expresión de Putin decía claramente (al menos a mi) que encontraba divertida la situación", confiesa.

Merkel sostiene que aquella acción era un intento del presidente ruso de "mandar señales" al mundo: "Putin mostró al público, a otro nivel, cómo pretendía mandar señales, si era necesario con la ayuda de su labrador negro, Koni, que frecuentemente tenía a su lado cuando recibía a invitados extranjeros", afirma.

"¿Quería simplemente ver cómo reacciona una persona en apuros? ¿Era una pequeña demostración de poder? Yo solo pensé en no perder la calma, concentrarme en los fotógrafos, pasará. Cuando terminé la reunión, no traté el tema con Putin y me limité, como hago a menudo, a la regla de la aristocracia inglesa: 'nunca explicar, nunca quejarse'", escribe la política en sus memorias.

La política, canciller de Alemania entre 2005 y 2021 y una de las protagonistas de la política europea en aquel periodo, confiesa que el líder ruso le dejó entrever ya en 2006, hace casi dos décadas, sus intenciones de perpetuarse en el poder.

En concreto recuerda un momento junto a Putin en un coche hacia un aeropuerto en Siberia en abril de 2006, tras un foro empresarial, cuando este le dijo que la Constitución rusa permitía la reelección tras dos mandatos si el candidato "se toma una pausa".

"El mensaje que recibí de las pocas palabras de Putin, aquel día de primavera en Siberia, mientras nos dirigíamos a un aeropuerto, no dejaba dudas: 'Ten en cuenta que yo sigo, aunque el año que viene tras dos mandatos dejaré el cargo a un sucesor como quiere la Constitución. Yo volveré, será solo una pausa'", entendió Merkel de su charla con el presidente ruso (en 2008 le sucedería su mano derecha, Dmitri Medvédev, hasta 2012, cuando regresó al poder).

Asimismo, la alemana recuerda que Putin solía considerar el fin de la Unión Soviética como "la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX" y que ya en aquellos años se lamentaba de los sistemas de defensa de Estados Unidos en Polonia y República Checa.