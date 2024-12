Netanyahu tendrá que buscar otro embajador para España: el actual, llamado a consultas, se va a La Haya

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tendrá que buscar otro embajador para España ya que el actual, Zvi Vapni, ha sido nombrado nuevo representante de Israel en Países Bajos, según han informado fuentes diplomáticas israelíes a Europa Press.

En realidad, Vapni no ha llegado a pisar en ningún momento la Embajada de Israel en España ya que Netanyahu llamó a consultas a la anterior embajadora, Rodica Radian-Gordon, el pasado mes de mayo tras anunciar el Gobierno español que iba a proceder al reconocimiento de Palestina y este debía asumir el cargo en julio, cuando su precesora se jubilaba. Sin embargo, Radian-Gordon no regresó a su puesto en Madrid antes de julio y el Gobierno israelí decidió seguir manteniendo su Embajada con un encargado de negocios al frente en todos estos meses, de ahí que Vapni no haya llegado a asumir el cargo.

En estas circunstancias, el diplomático ha optado al puesto de embajador en La Haya para el que ya ha sido nombrado, según han confirmado las fuentes consultadas. Así pues, cuando Netanyahu decida enviar de vuelta a España a su embajador, deberá proceder a nombrar antes a un nuevo representante, que a su vez requerirá previamente el plácet del Gobierno español.

No obstante, no parece que esa decisión vaya a tomarse en el corto plazo. Al igual que en el caso de España, Israel procedió a llamar a consultas a los embajadores de los otros países que dieron el paso de reconocer a Palestina el pasado mes de mayo: Irlanda, Noruega y Eslovenia. En ninguno de estos casos han regresado a sus plazas.

El nombramiento de Vapni, que era entonces asesor de política exterior del presidente israelí, Isaac Herzog, se conoció en marzo, después de que Radian-Gordon ya hubiera estado durante algo más de un mes llamada a consultas en Israel a finales de 2023.

Entonces, fuentes diplomáticas israelíes explicaron que había sido nombrado antes de que se produjera el 7 de octubre el ataque terrorista de Hamás contra Israel y desvincularon el cambio de las diferencias con el Gobierno español respecto a su postura en torno al conflicto en la Franja de Gaza.