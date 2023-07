La nueva moda en China tras las restricciones a los patinetes eléctricos 

La ciudad de Guangzhou, en China, está viviendo una auténtica revolución de los medios de transporte. Debido al tráfico caótico, muchos jóvenes empezaron a usar el patinete eléctrico, pero ante el aumento de accidentes han decidido limitar su uso.

Pero, como no hay nada que frene a los chinos a la hora de pensar nuevas estrategias, se está popularizando un nuevo medio de transporte. Se trata de la silla de ruedas eléctrica, y nada tiene que ver su uso con el aumento de personas con discapacidad.

Como no tiene dinero suficiente para comprarse un coche, ni tampoco pueden utilizar patinetes eléctricos porque las medidas restrictivas no les han gustado, han decidido optar por este método.

Al no estar reguladas todavía, las sillas de ruedas eléctricas no tienen limitaciones para circular por todos los rincones de la ciudad. Y, aunque no alcanzan gran velocidad, se equipara a la limitación impuesta a los patinetes eléctricos.

Sin embargo, ya hay quienes critican esta nueva moda, ya que las sillas de ruedas fueron creadas para las personas que no pueden andar por su propio pie. Y ellos las están usando por placer, lo que puede provocar que aumente su precio o que haya escasez en el mercado.