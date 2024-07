Obama desconfía de las opciones de Biden y cree que debe "considerar" su futuro

¿Tú también, Barack?, podría preguntarse Joe Biden tras conocer la pérdida de confianza de quien fuera su 'jefe' y presidente entre 2009 y 2017.

Barack Obama habría reconocido a sus cercanos que el mandatario y candidato demócrata debe "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura, de acuerdo con lo publicado este jueves por The Washington Post.

De acuerdo con el afamado diario de la capital de EEUU, Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden "se han reducido considerablemente" tras los últimos acontecimientos, desde su aciago debate con Trump a sus numerosos despistes posteriores.

Obama, explica EFE, no ha hablado demasiado con Biden en estos últimos tiempos, apenas una vez. Sin embargo sí lo ha hecho de forma más recurrente con la que fuera presidenta de la Cámara de Representantes y peso pesado de los demócratas, Nancy Pelosi. Esta no se ha 'mojado' en público pero habría reconocido en privado a Biden que no tiene opciones de ganar a Trump, según otra información de la CNN.

Pelosi le habría llegado a decir, incluso, que no sólo perdería la Casa Blanca, sino la mayoría en el Senado.

La caída de confianza del expresidente y gran activo social, junto a otros movimientos en el Partido Demócrata, ahondan más en la herida electoral que presenta un Biden cada vez más aislado. No sólo metafóricamente, porque se encuentra en su residencia de Delaware tras dar positivo por covid.

Horas antes se conocía el adelanto de una entrevista para Univisión, en la que Biden llegaba a apuntar que sólo se plantearía su retirada de la carrera electoral por una "afección médica".

Esta filtración sobre las inquietudes de Obama surge en un momento de renovada presión para que Biden se retire y en el que varios medios han apuntado a que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata. Este jueves, Axios informó que varios altos cargos demócratas creen que esta presión creciente podría convencer a Biden de abandonar la carrera presidencial, posiblemente este fin de semana.

Según filtraciones recientes a los medios, Pelosi, y los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara, Hakeem Jeffries, conversaron en privado con Biden la semana pasada para expresarle sus preocupaciones. Schumer y Jeffries advirtieron a Biden que su candidatura pone en peligro la actual mayoría demócrata en el Senado y dificulta la recuperación de la Cámara de Representantes, según The Washington Post.

Además, 23 legisladores demócratas (22 representantes y un senador) han solicitado públicamente que Biden ponga fin a su candidatura y pase el testigo a otro aspirante. Una lista que, poco a poco, no deja de crecer.