Piden a los británicos que olviden España y se muden al lugar que quiere usurpar el título de refugio fiscal favorito

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una serie de medidas para limitar la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incluyendo una subida de la carga fiscal "hasta el 100% del valor del inmueble" ha acaparado en los últimos días la atención de los británicos, entre los principales compradores de casas en el país, situándose como una de las noticias más leídas en periódicos como Financial Times, The Guardian o The Telegraph.

Según recogen los medios del Reino Unido, el Gobierno español tiene la intención de incrementar la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, en línea con países como Dinamarca o Canadá. Además, señalan que también se va a endurecer la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada y se va a crear un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales pueden reforzar las inspecciones.

Según indica The Telegraph, donde el anuncio era la segunda noticia más visitada, las propuestas del Gobierno español de subir la carga fiscal al 100% del valor de la vivienda contrastan con el actual gravamen del 10% para las viviendas de nueva construcción y del 6% para las propiedades antiguas y recuerda que con anterioridad se ha anunciado el fin del plan de 'visas doradas' para aquellos extranjeros que invirtieran al menos 500.000 euros.

En el tercer trimestre de 2024, los no españoles, incluidos los ciudadanos de la UE, compraron 24.700 propiedades en España, lo que representa el 15% de todas las compras de inmuebles en el país, siendo los británicos el mayor grupo, acaparando el 8,5% de todas las transacciones extranjeras, por delante de alemanes, marroquíes, polacos e italianos, según datos del Colegio de Registradores de España.

Ante este escenario, el medio británico ha señalado otros lugares en los que deberían buscar los compradores de viviendas de vacaciones para encontrar tasas impositivas más bajas o un acceso más fácil a los visados.

"Para quienes se mudan al extranjero o compran una casa de vacaciones, buscar un paraíso fiscal puede no ser tradicionalmente una prioridad, pero desde que se incrementaron los impuestos en el presupuesto de octubre pasado, reducir la factura fiscal se ha convertido en una consideración más importante", declara al mimo medio Stuart Wakeling, de Henley & Partners, un asesor en materia de inmigración.

Si bien Portugal, Grecia, Chipre e Italia han tenido un “flujo constante” de interés entre los compradores británicos, dice, en los últimos meses, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en la principal opción, y su atractivo se está ampliando. Y añade: "Normalmente tratábamos con personas muy ricas, pero ahora vemos solicitantes con un patrimonio neto mucho más bajo que venden sus propiedades en el Reino Unido y utilizan esos fondos para comprar bienes raíces en Dubai".

Así, el medi continúa explicando que en los Emiratos Árabes Unidos no existe impuesto a la renta, "y su dinámica economía, favorable a los negocios y de habla inglesa, alienta a muchos trabajadores extranjeros a mudarse allí en busca de oportunidades y de un estilo de vida de ciudad y playa". Si se pasa al menos 183 días al año allí, no hay impuestos sobre sus activos fuera del país, y crear una empresa es "fácil y eficiente", según Henley & Partners.