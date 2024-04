Presunto ataque israelí al consulado de Irán en Siria: lo que se sabe y lo que puede venir

Irán ha prometido una respuesta firme, obviamente aún sin detalles, después de que su consulado en la capital siria, Damasco, fuera destruido ayer por la tarde en un presunto ataque con misiles, matando a 11 personas, entre ellas un alto comandante y su adjunto. Teherán señala a Israel como autor y a Estados Unidos como cómplice.

El general de brigada Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su adjunto, el general Mohammad Hadi Hajriahimi, son los dos altos mandos que murieron en el ataque, según ha confirmado el IRGC en un comunicado oficial.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Israel ha atacado durante mucho tiempo las instalaciones militares de Irán en Siria y las de sus representantes, no es nuevo. Lo golpea para debilitarlo, porque entiende que es una amenaza "existencial" para su estado, y no sólo por sí mismo, sino también por la ayuda que presta a milicias palestinas, sobre todo Hamás y la Yihad Islámica, a las que los ayatolás han dado medios y formación en las últimas décadas.

Sin embargo, ahora estamos ante un escenario nuevo, porque se sube un escalón: si antes se atacaban vehículos, silos, cuarteles o bases, ahora se ha golpeado por primera vez un complejo diplomático. Eso multiplica los temores de más grados en la temperatura de fiebre de Oriente Medio, ya de por si alta desde los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre pasado y los ataques de Tel Aviv, de seguido, sobre la franja palestina.

Por ahora, esto es lo que sabemos del ataque de ayer:

¿Qué pasó y a quién se buscaba?

El consulado iraní, que se encuentra al lado del edificio principal de la embajada, en el distrito de Mezzeh de Damasco, fue atacado alrededor de las 17:00 horas (una hora menos en Madrid). Las imágenes de la escena mostraban montones de escombros y acero retorcido con una bandera iraní todavía colgando de un poste cercano. El daño es importante, el edificio tendrá que ser levantado desde cero. Eso sí, no hubo daños en construcciones o infraestructuras de alrededor. Lo que se suele calificar de "quirúrgico".

Varios asesores militares del IRGC se encontraban en el edificio en el momento del ataque y siete murieron inicialmente, según la propia Guardia Revolucionaria, creado por el ayatolá Jomeini tras la Revolución Islámica de 1979. Con unos 125.000 hombres, los pasdarán (como se les conoce) ejercen de punta de lanza de la política de Irán en la región. En su comunicado, informó de que Zahedi y Hajriahimi estaban entre los muertos. No son nombres cualquiera: Zahedi fue el líder de la Fuerza Quds en el Líbano y Siria hasta 2016, por ejemplo. Uno de los hombres más fuertes de Teherán en el país de Bachar el Assad.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG con sede en el Reino Unido, señaló que hasta 11 personas habían muerto, entre ellas ocho iraníes, dos sirios y un libanés, todos ellos combatientes. La asociación, con inmejorables fuentes locales desde que comenzó la guerra en Siria, dio el dato bueno: esta mañana se han confirmado las 11 víctimas mortales.

En el edificio atacado suelen residir miembros de la citada Guardia, que también lo usan para tener reuniones con grupos afines, como milicias palestinas cercanas a Irán. En las redes sociales del mundo árabe se ha indicado en las últimas horas que había personal de la Yihad Islámica en el complejo en el momento del impacto.

¿Cómo ha reaccionado Irán?

El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, que no resultó herido en el ataque, dijo que la respuesta de Teherán sería "decisiva". Señaló, también, directamente a Israel como ejecutor: dice que cazabombarderos F-35 (que Estados Unidos proporciona a Tel Aviv) lanzaron hasta seis misiles contra el edificio. Su despacho está al lado pero no ha sido alcanzado. Akbari, que prometió que su país responderá con "dureza", señaló que "hasta que no se levanten los escombros", no se sabrá el número exacto de muertos, según declaraciones a la televisión estatal iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, describió por su parte el ataque como "una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales" y culpó a Israel, igualmente. En una declaración separada, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que Irán "se reserva el derecho de llevar a cabo una reacción y decidirá el tipo de respuesta y el castigo del agresor".

La misión de Irán ante las Naciones Unidas enfatizó que el ataque fue una "violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el principio fundamental de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares". Al afirmar que el ataque era "una amenaza significativa para la paz y la seguridad regionales", la misión iraní instó al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar el ataque y dijo que Teherán se reservaba el derecho de "dar una respuesta decisiva". Hoy habrá una reunión al respecto, de urgencia.

Miles de manifestantes salieron a las calles de Teherán para condenar a Israel por el ataque, al conocerse la noticia.

Así es la Guardia Revolucionaria, la espada de la República Islámica de Irán Cuerpo militar de élite y emporio económico con la misión de proteger al país, está en el punto de mira de EEUU por los ataques de milicias proiraníes a posiciones estadounidenses en Oriente Medio.

¿E Israel?

Israel no ha reivindicado nada, pero tampoco niega su implicación. Es la misma dinámica no de estos meses, desde que comenzó la guerra de Gaza, sino de años, que son los que lleva aprovechando la guerra en Siria para golpear intereses de su archienemigo iraní.

Por ejemplo, otro bombardeo aéreo atribuido a Tel Aviv, el pasado viernes, fue el más letal desde 2021 en Siria. Dejó unos 40 muertos junto al aeropuerto de la capital e iba dirigido contra Hezbolá, la milicia libanesa aliada de Teherán que combate en el bando de las fuerzas leales al presidente sirio.

El ejército israelí lleva semanas escalando sus ataques fuera de Gaza. Ha incrementado los llamados “asesinatos selectivos” y la pasada semana lanzó su ataque más en el interior de Líbano y más letal, con 16 muertos. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció entonces que “ampliará la campaña e incrementará el ritmo de los ataques” contra Hezbolá porque está pasando “de defenderse a perseguirla […] allí donde opere: en Beirut, Damasco o sitios más lejanos”. “¿Quién dice que no estamos atacando a Irán? Estamos atacando. Irán es la cabeza del pulpo y puedes ver sus tentáculos por todos lados, desde los Hutíes [en Yemen] a Hezbolá o Hamás”, señalaba el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa el pasado enero.

"¿Quién dice que no estamos atacando a Irán? Estamos atacando. Irán es la cabeza del pulpo y puedes ver sus tentáculos por todos lados" Benjamin Netanyahu, en enero

El corresponsal de asuntos militares del canal 13 de la televisión israelí, Or Heller, ha vinculado el ataque a la negociación de un segundo alto el fuego que se celebra desde hace semanas en Qatar (también este lunes, aunque sin la participación de delegados de Israel o Hamás). Heller asegura que Teherán está exhortando a Hamás a mantenerse firme en sus demandas y un asesinato “a plena luz del día dentro del recinto de la Embajada iraní en Damasco es un mensaje claro”, informa El País.

El diario norteamericano The New York Times ha citado a cuatro funcionarios israelíes anónimos que reconocieron que Israel era responsable del ataque.

¿Cómo han reaccionado los demás?

Siria destacó que en el ataque habían muerto "inocentes". "Condenamos enérgicamente este atroz ataque terrorista que tuvo como objetivo el edificio del consulado iraní en Damasco y mató a varios inocentes", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal Mekdad, que visitó el lugar del ataque junto con el Ministro del Interior de Siria.

Rusia, aliado del presidente Assad y con el que bombardea a los rebeldes desde 2015, también se sumó a la condena. "Condenamos enérgicamente este ataque inaceptable contra la misión consular iraní en Siria", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

El grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, advirtió que Israel pagaría por el ataque. El partido-milicia ha intercambiado disparos transfronterizos casi a diario con Israel en apoyo a su aliado Hamás desde que estalló la guerra de Gaza en octubre. "Ciertamente, este crimen no pasará sin que el enemigo reciba castigo y venganza", dijo Hezbolá en un comunicado el martes. Añadió que Zahedi fue “uno de los primeros en apoyar, sacrificarse y perseverar durante muchos años para desarrollar y promover el trabajo de la resistencia [Hezbolá] en el Líbano”.

Países musulmanes como Irak, Jordania, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también condenaron el ataque, aunque más prudentemente intentan no señalar a Israel como posible culpable.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a los periodistas que Washington seguía “preocupado por cualquier cosa que pudiera agravar o causar un aumento del conflicto en la región”. Cuando se le preguntó sobre el ataque, un portavoz militar israelí dijo a los periodistas: "No comentamos los informes de los medios extranjeros".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo en la ONU. Spencer Platt/Getty Images

¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

El ataque pareció significar una escalada en los ataques de Israel contra oficiales militares de Irán, que proporciona dinero y armas a grupos de línea dura que luchan contra Israel en Gaza y a lo largo de su frontera con el Líbano.

Pero los analistas parecen divididos sobre si la acción provocaría una guerra regional. Jon Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo a Al Jazeera que Israel probablemente vio el ataque más como un elemento disuasivo. "Los israelíes están convencidos de que si intentan quedarse atrás, la amenaza crecerá y no disminuirá", afirmó. "Están convencidos de que mientras hagan algo como esto periódicamente, sus adversarios serán disuadidos".

Sin embargo, Steven Cook, analista del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, dijo que existía el peligro de una escalada. “El IRGC puede aflojar las restricciones a sus representantes en Irak y Siria, poniendo nuevamente en peligro a las fuerzas estadounidenses”, dijo. “Los iraníes también podrían ordenar a Hezbollah que intensifique sus ataques contra Israel, que se han vuelto más audaces y numerosos”.

El portavoz principal del ejército de Israel, Daniel Hagari, dijo que un ataque con drones contra una base naval en el sur de Israel más tarde el lunes fue "dirigido por Irán" y no causó heridos. A primera hora del martes, el ejército israelí señaló que algún tipo de arma disparada desde Siria hacia Israel se estrelló antes de alcanzar su objetivo previsto.

Ali Vaez, director del Proyecto Irán del International Crisis Group, estuvo de acuerdo en que existía el riesgo de una ampliación del conflicto, pero que tal vez no fuera de demasiada preocupación para Israel.

“[Esto] coloca a Israel en una situación en la que todos ganan porque Israel sabe que Irán no quiere verse arrastrado a una guerra regional, por lo que si intensifica sus ataques contra activos y personal iraníes en Siria, probablemente no tendrá costo alguno y si Irán responde y toma represalias, entonces se convierte en un pretexto justificado para ampliar la guerra”.