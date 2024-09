Putin dará a los británicos "tres días para abandonar el Reino Unido" antes de utilizar un tsunami "atómico"

Vladimir Putin dará a los británicos "tres días para abandonar Reino Unido" antes de lanzar un tsunami "atómico" sobre la isla, según ha asegurado un diputado ruso. Una amenaza bravucona, si no fuera porque la Federación es una potencia nuclear que ha indicado, repetidamente, que no tiene reparos en usar su fuerza.

El político en cuestión, de línea dura, es el teniente general Andrei Gurulev, quien ha hablado abiertamente de esta aterradora idea en la televisión estatal rusa, sugiriendo que el Putin utilizará el Poseidon, un avión no tripulado submarino, nuclear, de alta velocidad, para disuadir a Londres y a sus aliados de permitir que Ucrania lance misiles de largo alcance sobre territorio ruso, una petición repetida constantemente por Volodimir Zelenski.

Incluso, el ahora diputado se burló de los británicos riendo: "Naden, naden, naden". Una manera "repugnante" de amenazas, en palabras del diario local The Mirror, que es el que se ha hecho eco de estas declaraciones.

Poseidon, que hasta ahora no se ha utilizado nunca, es un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear con un "alcance ilimitado". Putin lo ve como parte de su nuevo arsenal nuclear y lo clasifica como una "superarma", que está diseñada para llevar ojivas nucleares estratégicas de hasta 100 megatones y podría desatar una destrucción catastrófica. Se considera un arma sin comparación en el mundo y se describe como un híbrido entre un misil nuclear y un submarino.

Gurulev, un excomandante de tanque y estratega militar, hizo sus declaraciones en el canal Rossiya-1, que está controlado por el Kremlin. En dicha intervención, además, exigió una "amenaza crítica" de Putin, pocos días después de que el exprimer ministro Boris Johnson pidiera a las naciones occidentales que le dieran a Ucrania mayor potencia de fuego y permiso para atacar dentro de Rusia.

Gurulev dijo expresamete: "Por supuesto, existe una opción más radical. Los británicos están ahí, también quieren vivir una vida buena y feliz a costa nuestra, ¿no? Pero si no existe Gran Bretaña, no hay problema. “Está claro que, sin utilizar nuestras fuerzas nucleares estratégicas, tenemos suficientes armas nucleares no estratégicas [tácticas], que [se lanzarán] y no dejarán nada de Gran Bretaña: un ataque preventivo normal”.

Gurulev afirmó, igualmente, que Estados Unidos no respondería con misiles estratégicos porque tendría miedo de que Rusia hiciera lo mismo. Preguntó: “¿Crees que obtendremos una respuesta? ¿De quién? Gran Bretaña está harta. “Contra Estados Unidos [tenemos nuestras] Fuerzas de Misiles Estratégicos, nuestra aviación de largo alcance y nuestra marina…”.

El presentador de televisión y principal propagandista de Putin, Vladimir Solovyev -que es uno de los mayores propagandistas rusos- le preguntó: "¿Entonces estás sugiriendo que advirtamos a los británicos de que si los suministran [los misiles de largo alcance a Kiev] y dan el visto bueno para usarlos, entonces atacaremos?". Así fue como llegó su aviso.

Gurulev dijo que Rusia necesitaba un enfoque "diferente", que implicara el uso preventivo del Poseidón. "Entendemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, en algún lugar, ellos [Reino Unido] ya no existirán". Solovyov repreguntó: "[Entonces] ¿hay un tsunami?". Gurulev replicó: "Aquí estamos. Sí, sí, sí. Poseidon [ataca] con un golpe de cuatro vías, y eso es todo". Solovyov ahondó: "Pero primero daremos tres días para que los británicos abandonen su isla". El exmilitar remató, entre risas: "Nadar, nadar, nadar". Lo que les queda a los ciudadanos de Reino Unido, supuestamente, si ellos dan ese aviso.

Se cree que Poseidon estará listo pronto, pero los detalles de las pruebas siguen siendo clasificados, añade el Mirror. Podría ser lanzado desde submarinos rusos como el Belgoron y también podría ser desplegado con menor potencia de fuego como arma táctica. Algunos informes dicen que su velocidad bajo el agua es de hasta 185 kilómetros por hora, con capacidad para operar a profundidades por debajo de más de 900 metros.